6 домашних дел, которые я до сих пор делаю через силу - и даже не стыдно

Люблю порядок, но эти домашние дела регулярно выходят из-под контроля.

Пишу эту статью, сидя в чистой квартире. Но сразу хочу признаться: идеальной хозяйкой я себя не считаю. У меня не бывает стерильного порядка, а все вещи далеко не всегда лежат по линейке.

Я самая обычная женщина. Мне нравится, когда дома чисто, когда поверхности не завалены мелочами, а в шкафах и комодах царит порядок.

Есть домашние дела, которые я выполняю с удовольствием и даже получаю от них удовольствие. Но есть и такие моменты, где я регулярно даю слабину. И, честно говоря, давно перестала переживать по этому поводу.

Сегодня захотелось просто поговорить по душам о хозяйстве. Ведь между идеальными картинками из интернета и реальной жизнью огромная разница.

Балкон зимой превращается в склад

Каждую зиму мой балкон начинает жить своей жизнью. Как бы я ни старалась поддерживать там порядок, в холодное время года он постепенно превращается в склад полезных и не очень вещей.

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Конечно, время от времени я всё перебираю и раскладываю, но до летнего порядка ему далеко. Весной обычно устраиваю генеральную уборку: мою окна, полы, разбираю накопившиеся коробки и привожу пространство в чувство.

Летом всё гораздо проще. На балконе стоит сушилка для белья, поэтому я регулярно убираюсь, вытираю пыль и слежу за чистотой.

Постельное бельё глажу далеко не всегда

Был период, когда я тщательно гладила каждый комплект постельного белья. Сейчас такой привычки уже нет.

Хотя новое бельё я по-прежнему обязательно глажу. Мне нравится этот ритуал: сначала стирка, потом глажка, затем чистая квартира и свежезастеленная кровать. Есть в этом какое-то особенное удовольствие.

В остальное время стараюсь обходиться без утюга. После стирки расправляю бельё руками, аккуратно складываю его на комоде примерно на полчаса, а затем развешиваю сушиться. Снимаю вовремя и не пересушиваю. Благодаря этому складок становится гораздо меньше.

Простыня на резинке побеждает меня

Если бы перфекционисты увидели, как я иногда складываю простыню на резинке, они бы наверняка схватились за сердце.

Иногда у меня хватает терпения аккуратно сложить её по всем правилам. Но бывает и наоборот: быстро свернула, убрала на полку и пошла дальше заниматься своими делами.

И знаете что? Меня это совершенно не смущает.

Мытьё окон лучше доверить мужу

Есть домашние дела, которые мне даются особенно тяжело. Одно из них — мытьё окон и зеркал.

Сколько бы специальных средств и чудо-тряпок я ни покупала, результат редко радует. То разводы появляются, то полосы, то ещё какие-нибудь следы.

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Зато мой муж справляется с этим прекрасно. Окна после него выглядят идеально, а времени уходит в несколько раз меньше.

Поэтому в нашей семье этот вопрос давно решён: за чистые окна и зеркала отвечает именно он.

Не всегда убираю вещи сразу

Все знают золотое правило порядка: использовал вещь — сразу верни её на место.

Согласна, правило замечательное. Оно действительно работает. Когда придерживаешься его постоянно, времени на уборку требуется гораздо меньше. Но признаюсь честно: у меня это получается не всегда.

Есть несколько мест, которые особенно любят обрастать вещами. Обычно это кресло, комод и обувные полки. Потом я смотрю на всё это и думаю: как оно успело здесь накопиться?

Морозилка снова требует ревизии

Ещё одна зона, которая иногда просит моего внимания, — морозилка.

Не могу сказать, что там творится катастрофа, но идеального порядка уже нет. За последние недели я не приглядывала за тем, что в ней хранится, а новые продукты кидала как попало.

В результате морозилка вроде бы заполнена, а приготовить быстро нечего. Думаю, многие знакомы с этим ощущением.

Поэтому в ближайшее время планирую серьёзно заняться запасами. Хочу налепить домашних пельменей, сделать вареники и заготовить несколько полуфабрикатов.

Ранее мы писали о том, какая привычка делает квартиру грязной даже после уборки.