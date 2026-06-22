Бухарестская «встанет» до августа, а Елизарова — только по ночам: изучаем новую карту перекрытий Петербурга

Фрунзенский район: запасаемся терпением
Здесь водителей ждет самое серьезное испытание. С 22 июня и почти до конца лета (по 17 августа) будут ремонтировать Бухарестскую улицу.
Дорогу сузят на участке от улицы Димитрова до Дунайского проспекта. Перекресток тоже попадет под раздачу. Это важная артерия района, так что пробки здесь станут верными спутниками местных жителей.
Лучше заранее искать пути объезда через Софийскую улицу или проспект Космонавтов.
Приморский район: ночные перекрытия и старые проблемы
На Приморском шоссе ситуация двоякая.
- Во-первых, в ночь на 24 июня (с 03:00 до 05:00) дорогу полностью перекроют от 1-го Лахтинского моста в сторону Бобыльской улицы. Если планируете позднюю поездку, учитывайте этот «окно».
- Во-вторых, старые ограничения там никуда не денутся и продержатся минимум до 14 июля. Лахта и так часто стоит, так что внимательнее смотрите в навигатор.
Невский район: работа по ночам
На левом берегу Невы тоже поработают дорожники. С 24 по 26 июня по ночам будут полностью закрывать проспект Елизарова (между улицами Бабушкина и Пинегина).
Кстати, сама улица Пинегина тоже частично ограничена до 28 июня. Район промышленный, техники много, так что ночью там лучше не плутать.
Ломоносов: короткие ограничения
В Петродворцовом районе всё скромнее. В Ломоносове с 24 по 26 июня ограничат проезд по улице Красного Флота. Сроки короткие, но местным жителям стоит это учесть, чтобы не опоздать на работу.
Немного контекста: почему всё сразу?
Лето в Петербурге — это традиционно «сезон оранжевых жилетов». ГАТИ старается максимально обновить асфальт и трубы, пока в городе меньше машин и нет снега.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленобласть стала лидером бронирований в июне.