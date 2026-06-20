3 тонны монет и мастер-класс по ловле фальшивок: зачем идти в Петропавловскую крепость 24 июня

Вход на все мероприятия свободный.

24 июня Музею истории денег исполняется 10 лет. В честь юбилея на Соборной площади устроят большой праздник для всех.

Это не скучная выставка, а настоящий фестиваль под открытым небом. Рассказываем, почему туда стоит зайти.

Интерактив и «настоящие» фальшивки

Главная фишка праздника — возможность всё потрогать и попробовать самим. С 11:00 до 18:00 на площади будет работать огромный шатер с активностями.

Эксперты Гознака (те самые люди, которые делают наши деньги) научат вас отличать настоящие купюры от подделок. Знание полезное — теперь никакой фальшивомонетчик вас не обманет.

А еще там предложат собрать гигантский пазл и воссоздать старинную банкноту, которой пользовались еще при царе.

Машина времени: от империи до СССР

На фестивале можно будет буквально провалиться в историю. Вам покажут монеты времен Российской империи и расскажут, сколько тогда стоили продукты. Будет с чем сравнить нынешние цены!

Для тех, кто ностальгирует по советскому прошлому, подготовлена зона «СССР». Там объяснят, как работала экономика на простых вещах.

Например, сколько можно было заработать, если сдать стопку старых газет или пустые бутылки.

Семейный квест за подарками

Если не любите просто стоять на месте, участвуйте в квесте. Организаторы придумали игру для всей семьи.

Правила простые: берете маршрутный лист, бегаете по точкам, выполняете задания и получаете штампы. Те, кто соберет все отметки, уйдут домой с памятными сувенирами.

А что внутри музея?

Кстати, сам Музей истории денег тоже заслуживает внимания (он находится в Анненской куртине крепости).

Если решите зайти внутрь, обязательно найдите там огромную башню из одного миллиона рублевых монет. Она весит три тонны и выглядит очень внушительно. Это, пожалуй, самое популярное место для фото в музее.

Коротко о главном:

Где: Петропавловская крепость, Соборная площадь.

Петропавловская крепость, Соборная площадь. Когда: 24 июня, с 11:00 до 18:00.

24 июня, с 11:00 до 18:00. Цена: Вход на праздник свободный.

Берите детей, друзей и приходите. Это отличный шанс провести день на свежем воздухе и узнать что-то новое без зубрежки учебников.

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