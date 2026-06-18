632 тысячи голосов за зелень: почему Петербург выбрал набережную Охты и где еще появятся новые скверы

В Петербурге только что закончили считать голоса за новые скверы и набережные.

Голосование проходило по программе «Формирование комфортной городской среды». Результаты впечатляют: горожане стали гораздо активнее.

Почти 632 тысячи человек решили, что именно должно появиться рядом с их домом. Это на 8 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщает "Деловой Петербург".

Кто в лидерах?

Самыми неравнодушными оказались жители Красногвардейского района. Здесь проголосовал почти каждый пятый (почти 20% населения). На пятки им наступает Петроградка.

А вот Приморский район в этот раз подкачал. Там до голосования дошли чуть больше 5% жителей. Видимо, там и так всё хорошо, или люди просто слишком заняты.

Главный победитель: сад у воды

Больше всего голосов — свыше 60 тысяч — набрал проект в Красногвардейском районе. Это участок вдоль набережной реки Охты (в районе аллеи Евгения Шварца).

Что там будет? Раньше это был просто пустырь, а станет уютное место для прогулок. Обещают проложить нормальные дорожки, высадить много деревьев и цветов, поставить красивые скамейки.

Что еще построят в городе?

Борьба за скверы была жаркой. Вот еще несколько мест, которые набрали десятки тысяч голосов:

Калининский район: новая зона отдыха у метро «Площадь Мужества».

новая зона отдыха у метро «Площадь Мужества». Выборгский район: Уютный сквер на пересечении улиц Есенина и Сикейроса.

Уютный сквер на пересечении улиц Есенина и Сикейроса. Невский район: обновление Брестского парка.

обновление Брестского парка. Шушары: здесь жители просили сразу всё — и тихий парк для прогулок, и современную площадку с памп-треком для экстремалов.

Если мой проект не победил — всё зря?

Совсем нет. В Петербурге есть хорошая традиция. Часто власти берут в работу не только абсолютного чемпиона, но и те проекты, которые чуть-чуть не дотянули до первого места.

Если за сквер в вашем районе голосовали активно, его добавят в «очередь» на благоустройство.

Что дальше?

Теперь специалисты начнут готовить чертежи и сметы. Как только бумаги будут готовы, на площадки выйдут рабочие.

Опыт прошлых лет (например, обновленная набережная Карповки) показывает, что из заброшенных зон в Петербурге теперь действительно умеют делать современные общественные пространства.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Приморский район превращается в "город будущего".