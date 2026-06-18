632 тысячи голосов за зелень: почему Петербург выбрал набережную Охты и где еще появятся новые скверы

Голосование проходило по программе «Формирование комфортной городской среды». Результаты впечатляют: горожане стали гораздо активнее.
Почти 632 тысячи человек решили, что именно должно появиться рядом с их домом. Это на 8 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщает "Деловой Петербург".
Кто в лидерах?
Самыми неравнодушными оказались жители Красногвардейского района. Здесь проголосовал почти каждый пятый (почти 20% населения). На пятки им наступает Петроградка.
А вот Приморский район в этот раз подкачал. Там до голосования дошли чуть больше 5% жителей. Видимо, там и так всё хорошо, или люди просто слишком заняты.
Главный победитель: сад у воды
Больше всего голосов — свыше 60 тысяч — набрал проект в Красногвардейском районе. Это участок вдоль набережной реки Охты (в районе аллеи Евгения Шварца).
Что там будет? Раньше это был просто пустырь, а станет уютное место для прогулок. Обещают проложить нормальные дорожки, высадить много деревьев и цветов, поставить красивые скамейки.
Что еще построят в городе?
Борьба за скверы была жаркой. Вот еще несколько мест, которые набрали десятки тысяч голосов:
- Калининский район: новая зона отдыха у метро «Площадь Мужества».
- Выборгский район: Уютный сквер на пересечении улиц Есенина и Сикейроса.
- Невский район: обновление Брестского парка.
- Шушары: здесь жители просили сразу всё — и тихий парк для прогулок, и современную площадку с памп-треком для экстремалов.
Если мой проект не победил — всё зря?
Совсем нет. В Петербурге есть хорошая традиция. Часто власти берут в работу не только абсолютного чемпиона, но и те проекты, которые чуть-чуть не дотянули до первого места.
Если за сквер в вашем районе голосовали активно, его добавят в «очередь» на благоустройство.
Что дальше?
Теперь специалисты начнут готовить чертежи и сметы. Как только бумаги будут готовы, на площадки выйдут рабочие.
Опыт прошлых лет (например, обновленная набережная Карповки) показывает, что из заброшенных зон в Петербурге теперь действительно умеют делать современные общественные пространства.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Приморский район превращается в "город будущего".