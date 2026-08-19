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Разбиваю яйцо в муку — блины «Кружевные» на молоке: тонкие, дырявые, с золотистым загаром

Опубликовано: 19 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
Разбиваю яйцо в муку — блины «Кружевные» на молоке: тонкие, дырявые, с золотистым загаром
Разбиваю яйцо в муку — блины «Кружевные» на молоке: тонкие, дырявые, с золотистым загаром
Городовой ру
Как приготовить идеальные тонкие блины

Жидкое тесто разливается по горячей сковороде и превращается в золотистый блин с дырочками — это просто волшебство. Края поджаристые, серединка мягкая и эластичная, переворачивать легко, без комков и прилипаний. Всё дело в правильной консистенции: тесто должно быть как жидкая сметана.

Что понадобится из продуктов:

  • Пол-литра теплого молока
  • 3 яйца
  • 1 стакан муки (200 г)
  • 2 ложки растительного масла
  • 1 ложка сахара
  • соль на кончике ножа.

Шаг №1. Замес

Соедините яйца, сахар и соль, взбейте в пену. Добавьте половину молока, затем постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая — комков быть не должно. Влейте остаток молока и масло. Оставьте миску на столе на четверть часа — мука набухнет, и тесто станет более эластичным.

Шаг №2. Жарка

Сковороду хорошо прогрейте, смажьте маслом. Наливайте тесто поварешкой, сразу вращайте сковороду, чтобы слой был тонким и ровным. Через 30–40 секунд, когда появятся пузырьки, подцепите край и переверните. Вторую сторону пеките всего 10 секунд. Каждый готовый блин промазывайте сливочным маслом.

Полезные хитрости

  1. Первый блин всегда пеките на более жирной сковороде.
  2. Держите средний огонь — на сильном блин подгорит.
  3. Для аромата добавьте ванилин или натрите немного лимонной цедры.
  4. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом.

Личный опыт

Раньше автор "Городового" Алина Владимирова думала, что густое тесто — залог хороших блинов, но ошибалась. Чем жиже, тем тоньше и нежнее. Она советует всегда давать тесту постоять, а каждый блин мазать маслом — так они не черствеют даже на следующий день. И обязательно добавляйте щепотку ванили, запах стоит по всей кухне.

Ранее мы рассказывали, как приготовить апельсиновый медовик.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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