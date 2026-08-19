Разбиваю яйцо в муку — блины «Кружевные» на молоке: тонкие, дырявые, с золотистым загаром

Как приготовить идеальные тонкие блины

Жидкое тесто разливается по горячей сковороде и превращается в золотистый блин с дырочками — это просто волшебство. Края поджаристые, серединка мягкая и эластичная, переворачивать легко, без комков и прилипаний. Всё дело в правильной консистенции: тесто должно быть как жидкая сметана.

Что понадобится из продуктов:

Пол-литра теплого молока

3 яйца

1 стакан муки (200 г)

2 ложки растительного масла

1 ложка сахара

соль на кончике ножа.

Шаг №1. Замес

Соедините яйца, сахар и соль, взбейте в пену. Добавьте половину молока, затем постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая — комков быть не должно. Влейте остаток молока и масло. Оставьте миску на столе на четверть часа — мука набухнет, и тесто станет более эластичным.

Шаг №2. Жарка

Сковороду хорошо прогрейте, смажьте маслом. Наливайте тесто поварешкой, сразу вращайте сковороду, чтобы слой был тонким и ровным. Через 30–40 секунд, когда появятся пузырьки, подцепите край и переверните. Вторую сторону пеките всего 10 секунд. Каждый готовый блин промазывайте сливочным маслом.

Полезные хитрости

Первый блин всегда пеките на более жирной сковороде. Держите средний огонь — на сильном блин подгорит. Для аромата добавьте ванилин или натрите немного лимонной цедры. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом.

Личный опыт

Раньше автор "Городового" Алина Владимирова думала, что густое тесто — залог хороших блинов, но ошибалась. Чем жиже, тем тоньше и нежнее. Она советует всегда давать тесту постоять, а каждый блин мазать маслом — так они не черствеют даже на следующий день. И обязательно добавляйте щепотку ванили, запах стоит по всей кухне.

Ранее мы рассказывали, как приготовить апельсиновый медовик.