Александр Бельский рассказал о последних изменениях в региональном законодательстве: что важно знать

В Северной столице с ноября вступают в силу важные нововведения — они коснутся семей, предпринимателей, сферы образования и поддержки отдельных категорий граждан.
Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский обозначил главные изменения в региональном законодательстве.
Маткапитал и медицина: стало больше возможностей
Теперь многодетные родители могут тратить средства регионального маткапитала на медицинские услуги для детей, даже если их оказывает индивидуальный предприниматель с лицензией.
Раньше такая опция была доступна только для юрлиц — нововведение заметно расширяет выбор клиник и специалистов, передает источник.
Поддержка ремесленников: меньше бюрократии
Городские власти теперь вправе утверждать перечень продукции ремесленников, которая освобождается от обязательной маркировки.
Это снизит нагрузку на мастеров, выпускающих штучные и уникальные товары: им не придётся тратиться на лишние процедуры и отчётность.
Образование и трудоустройство: новые меры поддержки
Организации, развивающие значимые образовательные проекты, теперь получают статус инновационных площадок и становятся частью городской инновационной инфраструктуры — это откроет им дополнительные ресурсы и возможности для масштабирования идей.
Безработные ветераны спецоперации, защитники приграничных территорий и гражданские специалисты, работавшие на новых территориях, смогут рассчитывать на расширенные меры содействия в трудоустройстве: Смольный подготовит для них специальный комплекс преференций.
Ранее «Городовой» рассказывал, выборгский районный суд зарегистрировал уникальное заявление от местного жителя.