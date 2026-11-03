Александр Бельский рассказал о последних изменениях в региональном законодательстве: что важно знать

Что нового ждет петербуржцев в ноябре

В Северной столице с ноября вступают в силу важные нововведения — они коснутся семей, предпринимателей, сферы образования и поддержки отдельных категорий граждан.

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский обозначил главные изменения в региональном законодательстве.

Маткапитал и медицина: стало больше возможностей

Теперь многодетные родители могут тратить средства регионального маткапитала на медицинские услуги для детей, даже если их оказывает индивидуальный предприниматель с лицензией.

Раньше такая опция была доступна только для юрлиц — нововведение заметно расширяет выбор клиник и специалистов, передает источник.

Поддержка ремесленников: меньше бюрократии

Городские власти теперь вправе утверждать перечень продукции ремесленников, которая освобождается от обязательной маркировки.

Это снизит нагрузку на мастеров, выпускающих штучные и уникальные товары: им не придётся тратиться на лишние процедуры и отчётность.

Образование и трудоустройство: новые меры поддержки

Организации, развивающие значимые образовательные проекты, теперь получают статус инновационных площадок и становятся частью городской инновационной инфраструктуры — это откроет им дополнительные ресурсы и возможности для масштабирования идей.

Безработные ветераны спецоперации, защитники приграничных территорий и гражданские специалисты, работавшие на новых территориях, смогут рассчитывать на расширенные меры содействия в трудоустройстве: Смольный подготовит для них специальный комплекс преференций.

Ранее «Городовой» рассказывал, выборгский районный суд зарегистрировал уникальное заявление от местного жителя.