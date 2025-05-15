Петербургский «Водоканал» выпустил в Неву более 2000 особей атлантического лосося: зачем это нужно

Почему петербургский «Водоканал» занимается зарыблением Невы и Финского залива? Рыбаки тут ни при чем.

Петербургский «Водоканал» вновь заявил о своей экологической миссии, выпустив в Неву более 2000 особей атлантического лосося. Традиционная акция прошла на острове Главрыба, расположенном в Ленинградской области. Что стоит за этим жестом, и почему компания, занимающаяся водоснабжением и водоотведением, занимается зарыблением водоемов?

Десятая акция по зарыблению: «Водоканал» и лососи

Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудники «Водоканала» в десятый раз приняли участие в акции по зарыблению Невы. В этот раз мероприятие прошло на острове Главрыба, расположенном в Ленинградской области.

В реку выпустили свыше 2 тыс. годовиков атлантического лосося, которых вырастили на Невском рыбоводном заводе Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Эта регулярная практика подчеркивает приверженность компании к охране окружающей среды.

«Ради жизни на Земле!»: экологическая акция к юбилею Победы

Зарыбление этого года состоялось в рамках экологической акции «Ради жизни на Земле!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это — символический жест, напоминающий о важности сохранения мира и жизни на планете.

Аккуратность и кислород: как выпустили лососей в Неву

Молодую рыбу аккуратно взвесили, а после доставили в живорыбной машине с системой подачи кислорода к Неве и выпустили в воду. Забота о молодняке на всех этапах транспортировки и выпуска свидетельствует о серьезном отношении «Водоканала» к данному мероприятию.

«Это мероприятие — важная часть экологической миссии «Водоканала» по сохранению водных биологических ресурсов бассейна Балтийского моря. Оно направлено на восстановление биоразнообразия и оздоровление экосистемы Невы и Финского залива», — говорится в публикации.

Это — официальная позиция компании, подчеркивающая важность сохранения природного наследия.

Вклад в будущее: статистика зарыбления водоемов

В течение прошлых лет в водоемы выпустили более 9,5 тыс. молодых сигов, 1,5 тыс. гибридов белого и пестрого толстолобиков, свыше 11 тыс. атлантического лосося и 25 тыс. сеголетков судака.

Эти цифры говорят о том, что «Водоканал» систематически занимается восстановлением популяций различных видов рыб, что способствует улучшению экологической ситуации в регионе.