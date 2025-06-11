Петербург без заповедников: почему в городе на Неве решили обойтись без зон строгой охраны природы

Санкт-Петербург — город, богатый историей и культурой. Однако, сохранение природного наследия также является важной задачей. В городе и его окрестностях существуют особо охраняемые природные территории (ООПТ), но среди них нет ни одного заповедника. Почему так сложилось? На этот вопрос ответили в пресс-сдужбе комитета по природопользованию.
ООПТ: Что это такое и зачем они нужны?
ООПТ — это самые ценные природные участки с разнообразными экосистемами, различными животными и растениями, то есть обладающие высоким уровнем биологического и ландшафтного разнообразия. Они играют важную роль в сохранении биоразнообразия, поддержании экологического баланса и обеспечении устойчивого развития региона.
Однако, под общим термином ООПТ скрываются различные категории, каждая из которых имеет свои особенности:
- Заповедник — территория с максимально строгим режимом охраны, где деятельность человека, в том числе хозяйственная и туристическая, практически полностью запрещена. В Санкт-Петербурге заповедников нет. Главная цель — сохранение природы в ее первозданном виде.
- Заказник — территория, имеющая особое значение для сохранения или восстановления отдельных видов или природных комплексов. В Петербурге 10 заказников. Режим охраны в заказниках менее строгий, чем в заповедниках, и допускает некоторые виды хозяйственной деятельности.
- Памятники природы — уникальные, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные объекты. Основная задача — сохранение этих уникальных объектов. В Петербурге 7 памятников природы. Это могут быть отдельные деревья, скалы, водоемы или другие природные объекты.
Почему в Петербурге нет заповедников? Возможные причины
Отсутствие заповедников в Петербурге может быть связано с несколькими факторами:
- Высокая плотность населения и интенсивное использование территории. Петербург — крупный мегаполис с высокой плотностью населения и развитой инфраструктурой. Создание заповедника, требующего полного исключения человеческой деятельности, может быть затруднительным из-за экономических и социальных факторов. Сложно найти место для полной изоляции природы.
- Необходимость компромисса между охраной природы и развитием города. В условиях ограниченного пространства необходимо искать компромисс между охраной природы и потребностями развития города. Создание заказников и памятников природы, допускающих определенную степень использования территории, может быть более приемлемым вариантом.
- История развития города и его окрестностей. На протяжении многих лет территория Петербурга и его окрестностей активно использовалась человеком. Многие природные комплексы были изменены или уничтожены. Создание заповедников в таких условиях может быть нецелесообразным.
Заказники и памятники природы: альтернативные формы охраны природы
Несмотря на отсутствие заповедников, в Петербурге существуют другие формы ООПТ, которые позволяют сохранять ценные природные участки и объекты:
- Заказники. В Петербурге 10 заказников, которые играют важную роль в сохранении редких и исчезающих видов животных и растений, а также в поддержании экологического баланса в регионе.
- Памятники природы. 7 памятников природы охраняют уникальные природные объекты, имеющие научное, культурное и эстетическое значение.
|Название
|Категория
|Статус
|Район
|Площадь (км²)
|Юнтоловский
|Заказник
|Региональный
|Приморский
|9,76
|Западный Котлин
|Заказник
|Региональный
|Кронштадтский
|1,5
|Новоорловский
|Заказник
|Региональный
|Приморский
|1,38
|Северное побережье Невской губы
|Заказник
|Региональный
|Приморский
|3,3
|Южное побережье Невской губы
|Заказник
|Региональный
|Петродворцовый
|2,66
|Сестрорецкое болото
|Заказник
|Региональный
|Курортный
|18,77
|Шунгеровский
|Заказник
|Региональный
|Петродворцовый
|3,305
|Левашовский
|Заказник
|Региональный
|Курортный, Выборгский
|27,04
|Озеро Щучье
|Заказник
|Региональный
|Курортный
|11,57
|Гладышевский заказник
|Заказник
|Региональный
|Курортный, Выборгский
|84,19
|Дудергофские высоты
|Памятник природы
|Региональный
|Красносельский
|0,66
|Комаровский берег
|Памятник природы
|Региональный
|Курортный
|1,8
|Стрельнинский берег
|Памятник природы
|Региональный
|Петродворцовый
|0,4
|Парк «Сергиевка»
|Памятник природы
|Региональный
|Петродворцовый
|1,2
|Елагин остров
|Памятник природы
|Региональный
|Петроградский
|0,968
|Долина реки Поповки
|Памятник природы
|Региональный
|Пушкинский
|0,26
|Петровский пруд
|Памятник природы
|Региональный
|Приморский
|0,031
|Ботанический сад Петра Великого
|Ботанический сад
|Федеральный
|Петроградский
|0,23
|Ботанический сад СПбГУ
|Ботанический сад
|Федеральный
|Василеостровский
|0,026
|Ботанический сад Лесотехнической академии
|Ботанический сад
|Федеральный
|Выборгский
|0,65
Будущее ООПТ в Петербурге: планы и перспективы
Власти Петербурга продолжают работу по развитию сети ООПТ и повышению эффективности их охраны. Планируется создание новых заказников и памятников природы, а также усиление контроля за соблюдением режима охраны на существующих территориях.
Отсутствие заповедников в Петербурге не означает, что охране природы не уделяется должного внимания. Заказники и памятники природы — это важные инструменты, позволяющие сохранять ценные природные участки и объекты в условиях крупного мегаполиса. Важно продолжать работу по развитию сети ООПТ и повышению эффективности их охраны, чтобы сохранить природное наследие для будущих поколений.