Лосось возвращается: как интернет в Кронштадте помог экологии Невы

Во Всеволожском районе Ленинградской области в Неву выпустили более 11 тысяч мальков атлантического лосося. Акцию провели «Ростелеком» и Невский рыбоводный завод, сообщает "ДП".
Это не просто добрая история про рыбу. Выпуск мальков стал компенсационной мерой после прокладки подводного волоконно-оптического кабеля по дну Финского залива.
Зачем это сделали
Смысл такой: если компания работает в природе и затрагивает водную среду, она должна помочь восстановить биоресурсы. В этом случае решили зарыбить Неву молодью лосося.
По данным «Ростелекома», это часть его проекта по развитию цифровой инфраструктуры для Кронштадта и «Острова фортов».
Кабель ранее провели, чтобы обеспечить быстрый интернет для исторических фортов и связанных с ними объектов.
Как проходил выпуск
Мальков выращивали около полутора лет. За это время за ними постоянно ухаживали, следили за кормлением и условиями содержания.
Выпуск провели весной не случайно. В этот период молодь лучше приспосабливается к естественной среде и начинает уходить в море.
Чтобы рыба не пострадала, её запускали в реку через специальные трубы. Это помогло снизить риск травм.
Что будет дальше
По оценке специалистов, через 3–4 года часть лосося должна вернуться из Атлантики в Неву на нерест. Если всё сложится удачно, это поможет пополнить местную популяцию.
Такие акции для рыбоводства важны не меньше, чем сами строительные проекты. Они показывают, что инфраструктуру и экологию можно увязывать вместе, а не противопоставлять друг другу.
Почему это важно
Атлантический лосось — рыба не массовая. Его популяции в реках северо-запада чувствительны к состоянию воды, берегов и мест нереста.
Поэтому каждый такой выпуск — это маленький, но заметный вклад в восстановление природного баланса.
Для горожан эта новость может показаться почти символической. Но за ней стоит вполне практичная идея: если человек меняет реку или берег, он должен помогать природе восстановиться.