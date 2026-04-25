Новости по теме
2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле Полезное
В Москве дороже: сколько петербуржцы тратят в ресторанах и где оставляют больше всего денег Город
Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров Полезное
Весенний Санкт-Петербург: фотосессия с тюльпанами — топ-6 мест в городе для эффектных кадров Вопросы о Петербурге
Как сэкономить на авиабилетах: 4 хитрости — и перелет обойдется дешевле чашки кофе в аэропорту Полезное
Лосось возвращается: как интернет в Кронштадте помог экологии Невы

Опубликовано: 25 апреля 2026 01:39
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
11 тысяч мальков атлантического лосося нашли дом на берегах Невы.

Во Всеволожском районе Ленинградской области в Неву выпустили более 11 тысяч мальков атлантического лосося. Акцию провели «Ростелеком» и Невский рыбоводный завод, сообщает "ДП".

Это не просто добрая история про рыбу. Выпуск мальков стал компенсационной мерой после прокладки подводного волоконно-оптического кабеля по дну Финского залива.

Зачем это сделали

Смысл такой: если компания работает в природе и затрагивает водную среду, она должна помочь восстановить биоресурсы. В этом случае решили зарыбить Неву молодью лосося.

По данным «Ростелекома», это часть его проекта по развитию цифровой инфраструктуры для Кронштадта и «Острова фортов».

Кабель ранее провели, чтобы обеспечить быстрый интернет для исторических фортов и связанных с ними объектов.

Как проходил выпуск

Мальков выращивали около полутора лет. За это время за ними постоянно ухаживали, следили за кормлением и условиями содержания.

Выпуск провели весной не случайно. В этот период молодь лучше приспосабливается к естественной среде и начинает уходить в море.

Чтобы рыба не пострадала, её запускали в реку через специальные трубы. Это помогло снизить риск травм.

Что будет дальше

По оценке специалистов, через 3–4 года часть лосося должна вернуться из Атлантики в Неву на нерест. Если всё сложится удачно, это поможет пополнить местную популяцию.

Такие акции для рыбоводства важны не меньше, чем сами строительные проекты. Они показывают, что инфраструктуру и экологию можно увязывать вместе, а не противопоставлять друг другу.

Почему это важно

Атлантический лосось — рыба не массовая. Его популяции в реках северо-запада чувствительны к состоянию воды, берегов и мест нереста.

Поэтому каждый такой выпуск — это маленький, но заметный вклад в восстановление природного баланса.

Для горожан эта новость может показаться почти символической. Но за ней стоит вполне практичная идея: если человек меняет реку или берег, он должен помогать природе восстановиться.

Автор:
Юлия Аликова
