Ладога закипела: ученые бьют тревогу из-за рекордного потепления озера

От 1897 года до наших дней: вековой мониторинг раскрыл климатическую катастрофу на Ладоге.

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) зафиксировали тревожную тенденцию — рекордное увеличение продолжительности теплого периода года в районе Ладожского озера.

Это приводит к более раннему исчезновению ледового покрытия водоема и может оказать серьезное влияние на всю экосистему.

Долгосрочные наблюдения: тревожные звоночки

Долгосрочные наблюдения за термическими процессами в Ладожском озере, анализ которых выявил значительные изменения, связанные с климатическими вариациями региона.

«Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом», — отмечает Михаил Науменко, руководитель Лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН

Как пишет ТАСС, полученные результаты служат основой для разработки прогностических моделей изменения всей экосистемы Ладожского озера.

Ладога: ценность водоема

Ладожское озеро, расположенное на территории Карелии и Ленинградской области, является крупнейшим пресноводным водоемом в Европе.

В озеро впадает более 40 рек, а берет начало река Нева.

Акватория — важная водная магистраль на северо-западе России, соединяющая Балтийское море с Северным Ледовитым океаном.

Кроме того, это источник пресной воды для населения и промышленности, и важный объект рыбного промысла и выращивания рыбы.

Рост температуры и сокращение льда

Наблюдения гидрофизических параметров Ладожского озера, проводимые с 1897 по 2024 год, выявили значимые тренды повышения среднегодовой температуры воздуха и воды, увеличение продолжительности теплого периода и сокращение ледового покрова.

Так, среднегодовая температура на севере Ладоги с 2013 года выросла на 2 градуса (до 4,5 градусов) по сравнению с началом XX века, а в 2020 году достигла 6,5 градусов.

За последние 30 лет увеличилось количество теплых и экстремально теплых зим, а также продолжительность теплого периода года в районе Ладожского озера.

Параметр Значение / Тренд Пояснения и последствия Период наблюдений 1897–2024 гг. Данные охватывают более века гидрофизических параметров Среднегодовая температура (север) +2 °C с 2013 г. (до 4,5 °C), в 2020 г. — 6,5 °C Рост температуры по сравнению с началом XX века Продолжительность теплого периода Значительно увеличилась Увеличение числа теплых и экстремально теплых зим Ледовый покров Значительно сокращен В 2020 г. лед покрывал лишь 20% акватории (минимум) Изменения ледового режима Раннее исчезновение льда, открытые участки воды зимой За последние 10 лет впервые наблюдаются открытые участки в глубоких зонах Влияние на экосистему Перестройка экосистемы, увеличение проникновения ветровой энергии и света в воду Увеличение биологической продуктивности, изменение условий обитания Значение для региона Влияние на судоходство, рыболовство, водоснабжение Ладожское озеро — крупнейший пресноводный водоем Европы

Последствия для экосистемы

Температурные изменения приводят к серьезным изменениям ледового режима Ладоги.

За последние 10 лет каждую зиму появлялись открытые ото льда участки воды в глубоководной части озера — впервые за период дистанционных наблюдений.

Наименьшее количество льда было зафиксировано на поверхности Ладожского озера в аномально теплую зиму 2020 года — оно составляло лишь 20 % акватории.