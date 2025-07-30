Ладога закипела: ученые бьют тревогу из-за рекордного потепления озера

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) зафиксировали тревожную тенденцию — рекордное увеличение продолжительности теплого периода года в районе Ладожского озера.
Это приводит к более раннему исчезновению ледового покрытия водоема и может оказать серьезное влияние на всю экосистему.
Долгосрочные наблюдения: тревожные звоночки
Долгосрочные наблюдения за термическими процессами в Ладожском озере, анализ которых выявил значительные изменения, связанные с климатическими вариациями региона.
«Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом», — отмечает Михаил Науменко, руководитель Лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН
Как пишет ТАСС, полученные результаты служат основой для разработки прогностических моделей изменения всей экосистемы Ладожского озера.
Ладога: ценность водоема
Ладожское озеро, расположенное на территории Карелии и Ленинградской области, является крупнейшим пресноводным водоемом в Европе.
В озеро впадает более 40 рек, а берет начало река Нева.
Акватория — важная водная магистраль на северо-западе России, соединяющая Балтийское море с Северным Ледовитым океаном.
Кроме того, это источник пресной воды для населения и промышленности, и важный объект рыбного промысла и выращивания рыбы.
Рост температуры и сокращение льда
Наблюдения гидрофизических параметров Ладожского озера, проводимые с 1897 по 2024 год, выявили значимые тренды повышения среднегодовой температуры воздуха и воды, увеличение продолжительности теплого периода и сокращение ледового покрова.
Так, среднегодовая температура на севере Ладоги с 2013 года выросла на 2 градуса (до 4,5 градусов) по сравнению с началом XX века, а в 2020 году достигла 6,5 градусов.
За последние 30 лет увеличилось количество теплых и экстремально теплых зим, а также продолжительность теплого периода года в районе Ладожского озера.
|Параметр
|Значение / Тренд
|Пояснения и последствия
|Период наблюдений
|1897–2024 гг.
|Данные охватывают более века гидрофизических параметров
|Среднегодовая температура (север)
|+2 °C с 2013 г. (до 4,5 °C), в 2020 г. — 6,5 °C
|Рост температуры по сравнению с началом XX века
|Продолжительность теплого периода
|Значительно увеличилась
|Увеличение числа теплых и экстремально теплых зим
|Ледовый покров
|Значительно сокращен
|В 2020 г. лед покрывал лишь 20% акватории (минимум)
|Изменения ледового режима
|Раннее исчезновение льда, открытые участки воды зимой
|За последние 10 лет впервые наблюдаются открытые участки в глубоких зонах
|Влияние на экосистему
|Перестройка экосистемы, увеличение проникновения ветровой энергии и света в воду
|Увеличение биологической продуктивности, изменение условий обитания
|Значение для региона
|Влияние на судоходство, рыболовство, водоснабжение
|Ладожское озеро — крупнейший пресноводный водоем Европы
Последствия для экосистемы
Температурные изменения приводят к серьезным изменениям ледового режима Ладоги.
За последние 10 лет каждую зиму появлялись открытые ото льда участки воды в глубоководной части озера — впервые за период дистанционных наблюдений.
Наименьшее количество льда было зафиксировано на поверхности Ладожского озера в аномально теплую зиму 2020 года — оно составляло лишь 20 % акватории.
«Более раннее исчезновение ледового покрытия Ладожского озера приводит к перестройке экологической системы озера в связи с интенсивным проникновением ветровой энергии и света в водную массу озера. В конечном счете, вариации климата отражаются на уровне биологической продуктивности крупных озер», — объясняет Михаил Науменко.