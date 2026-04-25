Сбор грибов весной - не всегда безобидное хобби: россиян предупредили о возможных штрафах и уголовном наказании

Опубликовано: 25 апреля 2026 11:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Что нужно знать россиянам, прежде чем идти в лес за грибами

Многие думают, что поход в лес за грибами - дело простое и безопасное. Однако даже такая мирная «тихая охота» в России имеет свои подводные камни - от штрафов до реального срока.

Где грибной сезон заканчивается, не успев начаться

Куда точно не стоит соваться с корзинкой - так это на особо охраняемые природные территории. Речь идет о заповедниках, национальных парках и заказниках.

Там любое посягательство на дары леса строжайше запрещено, передает источник. Если грибника поймают, выпишут штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Обычный поход за маслятами рискует обернуться серьезной тратой.

Красная книга и «магические» грибы

За сбор редких экземпляров, занесенных в Красную книгу (федеральную или региональную), обычный штраф составляет уже 2,5–5 тысяч рублей.

Но это цветочки. Если докажут, что человек знал, что заносит в лукошко запрещенный гриб, дело может переквалифицировать в уголовное. По статье 260.1 УК РФ максималка — до четырех лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Отдельная песня — грибы с содержанием псилоцибина и псилоцина. Их вообще нельзя собирать, хранить, перерабатывать и продавать.

Когда лес закрывают для всех

В регионах вводят особый противопожарный режим или чрезвычайную ситуацию. И тогда власти имеют полное право перекрыть вход в лес напрочь - под запрет попадает и сбор ресурсов, и простое пребывание.

Нарушителям это грозит уже ощутимым штрафом: от 40 до 50 тысяч рублей. Так что перед походом полезно проверить местные новости.

Например, в Петербурге и Ленобласти первые съедобные грибы (вроде саркосцифы, она же «алая эльфова чаша») находили уже в марте. Но лучше убедиться, что лес в тот момент был официально открыт.

Ранее "Городовой" рассказал, какие грибы растут в Ленобласти.

Автор:
Анастасия Чувакова
