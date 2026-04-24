Алые «хрящики» и съедобные «мозги»: охотимся за весенними грибами на полянках Ленобласти

Опубликовано: 24 апреля 2026 21:31
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
В Ленобласти стартовал сезон весенних грибов.

Если вы думали, что за грибами ходят только в августе, то сейчас — самое время открывать сезон в Ленобласти.

Обычно «тихая охота» начинается в середине апреля и заканчивается к середине мая. Но в этом году весна капризная. Снег сошел очень быстро, и земля в лесу стала суховатая. Грибы сидели и ждали влаги.

Но начались хорошие дожди, начнется самый пик.

Три главных героя: что можно класть в корзину

1. Сморчки и сморчковая шапочка — «элита» леса. Это самые вкусные и ценные весенние грибы. Выглядят они как конусовидные шапочки с ячейками, похожими на пчелиные соты.

Сложность: Их очень трудно заметить. Они маскируются под прошлогоднюю листву так виртуозно, что можно стоять на поляне и ничего не видеть. Поиск сморчков — это настоящий квест на внимательность.

2. Строчок гигантский — надежный вариант Не пугайтесь названия: он не огромный, обычно около 10–15 см. По виду напоминает грецкий орех или мозг.

Он встречается гораздо чаще сморчков, поэтому корзину им наполнить проще. По вкусу он лишь немного уступает сморчкам.

3. Саркосцифа австрийская — гриб-экзотика Вы точно видели их: ярко-красные чашечки, торчащие из-под земли.

Особенности: Вкуса и запаха у них почти нет, по текстуре они плотные, «хрящеватые».

Зачем собирать: Они не теряют цвет при варке. Это идеальное украшение для праздничного блюда. Но будьте готовы потратить вечер на чистку — под кожицей всегда много песка.

Где искать: проверенные тактики

Грибы сейчас не везде. Организатор грибных туров Антон Трофимов рассказал "Фонтанке", где лучше их искать.

  • Лиственные леса. Ищите березы, осины, ольху.
  • Вода рядом. Канавы, ручьи, берега речек — там больше влаги, а значит, и грибов.
  • Направление: Первым делом грибы просыпаются на юге области (Лужский, Гатчинский районы). Затем волна идет на север.
  • Точка на карте: Специалисты советуют Всеволожский район — там много подходящих лиственных рощ.

Важно: Никогда не собирайте грибы в черте города или рядом с дорогами. Весенние грибы как губки впитывают всю городскую грязь и тяжелые металлы.

Важно помнить самое главное правило грибников: не уверен - не бери.

Автор:
Юлия Аликова
