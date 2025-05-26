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Боровики и маслята: что собирают сейчас петербуржцы в лесах

Обновлено: 27 мая 2025 14:55 | Опубликовано: 26 мая 2025 18:33
грибы в Ленобласти, боровик, сморчок
Боровики и маслята: что собирают сейчас петербуржцы в лесах
globallookpress/ Oksana Korol

Куда ехать за боровиками и маслятами и почему майские болетовые — это не сенсация, а скорее приятное исключение?

В лесах Ленинградской области стартовал грибной сезон — первые боровики и маслята уже попали в корзины заядлых охотников за лесными трофеями. Какие грибы уже можно найти и на что обратить внимание?

Основные находки: сморчки, сморчковые шапочки, боровики и маслята

Пока основная добыча — сморчки и сморчковые шапочки, но с потеплением ассортимент будет расти. Например, уже появились первые боровики и маслята. Это раньше обычного, но не сенсация. Грибники говорят, что майские болетовые не редкость.

Главное — не спутать съедобные виды с ядовитыми двойниками и помнить о запрете на сбор краснокнижных экземпляров.

Где искать сморчки: лиственные леса, пожарища, вырубки, парки и лесопарковые зоны

Эти необычные грибы с морщинистыми шляпками ценятся за деликатесный вкус. Найти сморчки можно: в лиственных лесах (особенно осинниках и березняках); на старых пожарищах и вырубках — сморчки любят прогретые солнцем места; в парках и лесопарковых зонах, например, в Курортном районе или на Карельском перешейке.

Однако эксперты петербургского Роспотребнадзора предупреждают: грибы, собранные вдоль дорог или в промышленных зонах, могут быть токсичными из-за накопления тяжелых металлов.

Сморчки и строчки: как отличить съедобные от ядовитых?

Главная опасность весеннего сбора — строчки, которые содержат токсин гиромитрин. Сморчки — вытянутые, с ячеистой (не мозговидной) шляпкой, полые внутри. Строчки — округлые, с бесформенной складчатой шляпкой, напоминающей грецкий орех.

Штрафы и тюремное заключение: ответственность за сбор редких грибов

В России под охраной находится 41 вид грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый и даже летний трюфель. За их сбор грозит штраф в сумме от 2,5 до 5 тысяч рублей, а если умысел доказан — до 1 млн рублей и 4 года принудительных работ.

Даже публикация фото с запрещенными трофеями в соцсетях может стать поводом для уголовного дела.

Места первых находок: Лужский, Кировский и Кингисеппский районы

Где можно найти первых боровиков и маслят. Как сообщают участники группы «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте», первые находки зафиксированы в Лужском, Кировском и Кингисеппском районах.

Грибники из Кингисеппа не теряют времени даром. Они поделились в социальных сетях фотографиями богатого урожая сморчков и маслят. Но это еще не все: кроме грибов, удачливые собиратели нашли дикий щавель для зеленого борща с крапивой – витаминный набор после долгой зимы. И, конечно, не обошлось без сосновых шишек, размером всего 2-3 см — настоящий кладезь полезных веществ.

Чем полезны белые грибы? Этот гриб не зря называют лесным мясом: в сушеном виде он на 80 % состоит из белка, превосходя по питательности говядину.

Белые грибы богаты калием, магнием, железом и витаминами группы B. Их рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях и для поддержания энергии.

Токсины и чистые места: как собирать съедобные грибы с пользой для здоровья

Однако важно помнить: даже съедобные грибы могут накапливать токсины, поэтому собирать их стоит только в экологически чистых местах.

Таблица для грибников:

Гриб Где искать Статус (съедобный/несъедобный/опасный) Особенности/Рекомендации
Сморчок Лиственные леса, пожарища, парки Съедобный Ячеистая шляпка, полый внутри
Сморчковая шапочка Лиственные леса, пожарища, парки Съедобный Морщинистая шляпка, деликатесный вкус
Строчок Лиственные леса, пожарища Опасный, ядовитый Округлая, складчатая шляпка, содержит токсины
Боровик (белый гриб) Лужский, Кировский, Кингисеппский Съедобный Богат белком, витаминами, полезен для сердца
Масленок Лужский, Кировский, Кингисеппский Съедобный Скользкая шляпка, вкусный
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Автор:
Ксения Пронина
Город
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