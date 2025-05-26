Боровики и маслята: что собирают сейчас петербуржцы в лесах

В лесах Ленинградской области стартовал грибной сезон — первые боровики и маслята уже попали в корзины заядлых охотников за лесными трофеями. Какие грибы уже можно найти и на что обратить внимание?
Основные находки: сморчки, сморчковые шапочки, боровики и маслята
Пока основная добыча — сморчки и сморчковые шапочки, но с потеплением ассортимент будет расти. Например, уже появились первые боровики и маслята. Это раньше обычного, но не сенсация. Грибники говорят, что майские болетовые не редкость.
Главное — не спутать съедобные виды с ядовитыми двойниками и помнить о запрете на сбор краснокнижных экземпляров.
Где искать сморчки: лиственные леса, пожарища, вырубки, парки и лесопарковые зоны
Эти необычные грибы с морщинистыми шляпками ценятся за деликатесный вкус. Найти сморчки можно: в лиственных лесах (особенно осинниках и березняках); на старых пожарищах и вырубках — сморчки любят прогретые солнцем места; в парках и лесопарковых зонах, например, в Курортном районе или на Карельском перешейке.
Однако эксперты петербургского Роспотребнадзора предупреждают: грибы, собранные вдоль дорог или в промышленных зонах, могут быть токсичными из-за накопления тяжелых металлов.
Сморчки и строчки: как отличить съедобные от ядовитых?
Главная опасность весеннего сбора — строчки, которые содержат токсин гиромитрин. Сморчки — вытянутые, с ячеистой (не мозговидной) шляпкой, полые внутри. Строчки — округлые, с бесформенной складчатой шляпкой, напоминающей грецкий орех.
Штрафы и тюремное заключение: ответственность за сбор редких грибов
В России под охраной находится 41 вид грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый и даже летний трюфель. За их сбор грозит штраф в сумме от 2,5 до 5 тысяч рублей, а если умысел доказан — до 1 млн рублей и 4 года принудительных работ.
Даже публикация фото с запрещенными трофеями в соцсетях может стать поводом для уголовного дела.
Места первых находок: Лужский, Кировский и Кингисеппский районы
Где можно найти первых боровиков и маслят. Как сообщают участники группы «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте», первые находки зафиксированы в Лужском, Кировском и Кингисеппском районах.
Грибники из Кингисеппа не теряют времени даром. Они поделились в социальных сетях фотографиями богатого урожая сморчков и маслят. Но это еще не все: кроме грибов, удачливые собиратели нашли дикий щавель для зеленого борща с крапивой – витаминный набор после долгой зимы. И, конечно, не обошлось без сосновых шишек, размером всего 2-3 см — настоящий кладезь полезных веществ.
Чем полезны белые грибы? Этот гриб не зря называют лесным мясом: в сушеном виде он на 80 % состоит из белка, превосходя по питательности говядину.
Белые грибы богаты калием, магнием, железом и витаминами группы B. Их рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях и для поддержания энергии.
Токсины и чистые места: как собирать съедобные грибы с пользой для здоровья
Однако важно помнить: даже съедобные грибы могут накапливать токсины, поэтому собирать их стоит только в экологически чистых местах.
Таблица для грибников:
|Гриб
|Где искать
|Статус (съедобный/несъедобный/опасный)
|Особенности/Рекомендации
|Сморчок
|Лиственные леса, пожарища, парки
|Съедобный
|Ячеистая шляпка, полый внутри
|Сморчковая шапочка
|Лиственные леса, пожарища, парки
|Съедобный
|Морщинистая шляпка, деликатесный вкус
|Строчок
|Лиственные леса, пожарища
|Опасный, ядовитый
|Округлая, складчатая шляпка, содержит токсины
|Боровик (белый гриб)
|Лужский, Кировский, Кингисеппский
|Съедобный
|Богат белком, витаминами, полезен для сердца
|Масленок
|Лужский, Кировский, Кингисеппский
|Съедобный
|Скользкая шляпка, вкусный