Боровики и маслята: что собирают сейчас петербуржцы в лесах

Куда ехать за боровиками и маслятами и почему майские болетовые — это не сенсация, а скорее приятное исключение?

В лесах Ленинградской области стартовал грибной сезон — первые боровики и маслята уже попали в корзины заядлых охотников за лесными трофеями. Какие грибы уже можно найти и на что обратить внимание?

Основные находки: сморчки, сморчковые шапочки, боровики и маслята

Пока основная добыча — сморчки и сморчковые шапочки, но с потеплением ассортимент будет расти. Например, уже появились первые боровики и маслята. Это раньше обычного, но не сенсация. Грибники говорят, что майские болетовые не редкость.

Главное — не спутать съедобные виды с ядовитыми двойниками и помнить о запрете на сбор краснокнижных экземпляров.

Где искать сморчки: лиственные леса, пожарища, вырубки, парки и лесопарковые зоны

Эти необычные грибы с морщинистыми шляпками ценятся за деликатесный вкус. Найти сморчки можно: в лиственных лесах (особенно осинниках и березняках); на старых пожарищах и вырубках — сморчки любят прогретые солнцем места; в парках и лесопарковых зонах, например, в Курортном районе или на Карельском перешейке.

Однако эксперты петербургского Роспотребнадзора предупреждают: грибы, собранные вдоль дорог или в промышленных зонах, могут быть токсичными из-за накопления тяжелых металлов.

Сморчки и строчки: как отличить съедобные от ядовитых?

Главная опасность весеннего сбора — строчки, которые содержат токсин гиромитрин. Сморчки — вытянутые, с ячеистой (не мозговидной) шляпкой, полые внутри. Строчки — округлые, с бесформенной складчатой шляпкой, напоминающей грецкий орех.

Штрафы и тюремное заключение: ответственность за сбор редких грибов

В России под охраной находится 41 вид грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый и даже летний трюфель. За их сбор грозит штраф в сумме от 2,5 до 5 тысяч рублей, а если умысел доказан — до 1 млн рублей и 4 года принудительных работ.

Даже публикация фото с запрещенными трофеями в соцсетях может стать поводом для уголовного дела.

Места первых находок: Лужский, Кировский и Кингисеппский районы

Где можно найти первых боровиков и маслят. Как сообщают участники группы «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте», первые находки зафиксированы в Лужском, Кировском и Кингисеппском районах.

Грибники из Кингисеппа не теряют времени даром. Они поделились в социальных сетях фотографиями богатого урожая сморчков и маслят. Но это еще не все: кроме грибов, удачливые собиратели нашли дикий щавель для зеленого борща с крапивой – витаминный набор после долгой зимы. И, конечно, не обошлось без сосновых шишек, размером всего 2-3 см — настоящий кладезь полезных веществ.

Чем полезны белые грибы? Этот гриб не зря называют лесным мясом: в сушеном виде он на 80 % состоит из белка, превосходя по питательности говядину.

Белые грибы богаты калием, магнием, железом и витаминами группы B. Их рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях и для поддержания энергии.

Токсины и чистые места: как собирать съедобные грибы с пользой для здоровья

Однако важно помнить: даже съедобные грибы могут накапливать токсины, поэтому собирать их стоит только в экологически чистых местах.

Таблица для грибников: