8 тысяч деревьев под снос ради набережной: на Васильевском острове борются за «Заросли»

Активисты и экологи пытаются привлечь внимание к проблеме вырубки парка с помощью общественных акций и официальных обращений.

Парк «Заросли» — это зеленая зона на Васильевском острове вдоль Малой Невы, возле набережной Макарова.

Недавно Смольный выдал разрешение на вырубку деревьев в парке для строительства продолжения набережной с мостом.

По официальным данным, в центре города планируют убрать около 8 тысяч деревьев, чтобы проложить автодорогу и мост, пишет РБК.

Работы заказаны на сумму почти 10 миллиардов рублей и должны завершиться к 2026 году.

Срок контракта на снос зеленых насаждений истек в середине сентября, а сам договор действует до конца октября.

Почему парк «Заросли» важен?

В сентябре парк включили в реестр объектов с признаками культурного наследия. В описании отмечено, что это уникальная для исторического района Петербурга зеленая территория.

Парк отличается естественным озеленением и большим биоразнообразием — здесь насчитывается почти 300 видов растений и множество редких мхов и лишайников.

Как появился парк и кто его защищает?

«Заросли» — это неофициальный городской парк.

Во время пандемии несколько активистов обратили внимание на это красивое и заброшенное место, очистили его от мусора, поставили скамейки и сделали самодельные указатели, пишет 78.ru.

Они даже разработали концепцию парка как общественного пространства, которое могло бы стать новым зеленым уголком в центре города.

Эти молодые защитники природного места пытаются остановить вырубку и сохранить парк.

Что ждет парк дальше?

Несмотря на включение в список мест с признаками культурного наследия и протесты горожан, власти Петербурга продолжают реализацию проекта.

С подрядчиком «Возрождение» заключён дорогой контракт, в котором предусмотрена компенсация — после окончания работ обещают высадить новые липы и кусты можжевельника, сообщает ДП.

Но эксперты и защитники отмечают, что вырубка уничтожит зрелые и крупные деревья, части экосистемы, которые трудно восстановить быстро.

Защитники парка считают, что подобные места нужно беречь ради будущих поколений и городского климата, а не просто перестраиваться ради транспорта.

В то же время власти придерживаются мнения, что новая набережная и мост важны для развития инфраструктуры города и улучшения связи между районами.