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Почему нельзя пакеты из «Магнита» и «Пятерочки» использовать под мусор: навлечете беду

21 мая 2025 16:01
пакет с пакетами, Пятерочка, Магнит
Почему нельзя пакеты из «Магнита» и «Пятерочки» использовать под мусор: навлечете беду
Городовой ру

Стоит ли выбрасывать пакеты из супермаркетов и покупать специальные для мусора, чтобы избежать денежных проблем?

У каждого в доме есть тот самый пакет с пакетами. И хранятся в нем те самые «маечки» из «Пятерочек» и «Магнитов», которым впоследствии уготована печальная участь — стать тарой для пищевых и не только отходов.

Однако стоит ли это делать и какие последствия может иметь такая привычка?

Приметы и финансы: мусор в пакетах из супермаркета — путь к бедности?

Многие хозяйки давно заметили любопытную связь между пакетами из «Пятерочки», мусором и финансами. Считается, что использование пакетов для выноса мусора притягивает денежные проблемы.

Коучи и блогеры подхватили идею, советуя избавляться от таких пакетов ради «финансовой чистоты». Мол, если выбрасываешь отходы в брендированный пакет — подсознательно программируешь себя на бедность. Существует поверье, что использование пакетов из супермаркетов для мусора может привести к финансовым неудачам.

Психология и бережливость: экономия или навязчивая идея?

Однако психологи видят в этом не признак неудач, а обычную бережливость. Накопление пакетов, как и хранение старой одежды, скорее говорит о привычке экономить или даже о экосознательности, чем о проблемах с деньгами.

Экономия и рациональность: выгодно ли использовать пакеты повторно?

Автор дзен-канала Fazenda 202 напоминает, что выкидывать использованные пакеты и покупать новые — нерационально. В конце концов, верить ли в приметы — личное дело каждого. Кто-то видит в пакете из «Пятерочки» символ экономии, а кто-то — ненужный хлам. Главное, чтобы это не мешало жить и не превращалось в навязчивую идею.

По мнению экспертов, повторное использование пакетов — это рациональный подход, который помогает сэкономить деньги и уменьшить количество отходов.

Ну а для мусора все же лучше приобрести упаковку специальных пакетов. И дешевле, и практичнее.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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