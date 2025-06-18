Карантинный перехват: в Петербурге предотвратили лесную катастрофу, обезвредив партию зараженных пиломатериалов

Петербург на передовой борьбы с коварным вредителем, угрожающим сосновым лесам.

В Петербурге сотрудники Россельхознадзора при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля партии пиломатериалов из сосны, поступившей автомобильным транспортом из Республики Беларусь, обнаружили зловещие признаки вредителя.

На древесине были найдены повреждения, подозрительно схожие с деятельностью карантинного объекта.

Лаборатория вынесла приговор: Черный сосновый усач — приговор для лесов

По результатам лабораторной экспертизы, проведенной в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», прозвучал страшный вердикт: в пиломатериалах было подтверждено наличие живого карантинного объекта — черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier)).

Зараженным пиломатериалам путь заказан

В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений, словно непоколебимая стена, встал запрет на выпуск 39,6 куб.м зараженных пиломатериалов на территорию Российской Федерации.

По решению собственника подкарантинная продукция была подвергнута карантинному фитосанитарному обеззараживанию термическим способом. После этой огненной бани вредителей не обнаружили.

Что такое черный сосновый усач и почему он так опасен?

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)) — обитает в зоне хвойных и смешанных лесов, словно злой дух, таящийся в тени.

Он относится к биологической группе вредителей леса. Имаго объедают молодые ветки деревьев, а личинки, как неутолимые черви, прогрызают в них многочисленные ходы.

Как пишет пресс-служба Россельхознадзора, от их воздействия живые деревья, словно подкошенные, гибнут, а пиломатериалы утрачивают качество, становятся непригодными для строительных работ.

Не только истребление, но и переносчик заразы

Кроме личного истребления леса черный сосновый усач, наряду с другими видами усачей рода Monochamus, является коварным переносчиком сосновой стволовой нематоды, также включенной в Перечень карантинных объектов РФ и стран Евразийского экономического союза.

Стволовые нематоды — это паразитические растениеядные черви, словно пиявки, высасывающие жизнь из деревьев. Они питаются соками деревьев, вызывая пожелтение хвои, отмирание веток и ствола. Ежегодные потери строевого леса составляют миллионы кубометров.