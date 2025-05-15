Цезий-135: ученые поняли, почему кабаны Чернобыля «светятся» спустя 30 лет после катастрофы

Прошло более 30 лет, а дикие кабаны в Чернобыле все еще «светятся». Уровень радиации в мясе диких кабанов, обитающих в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, остается стабильно высоким спустя десятилетия после аварии.

Однако новое исследование международной группы ученых показало, что источник загрязнения далеко не единственный. Что же стоит за этим явлением и почему радиация в Чернобыле не спешит уходить?

Цезий-135: новый изотоп, новый виток загадки

Исследователи из университетов Вены и Ганновера выяснили, что повышенное содержание радиоактивного цезия-137 в тканях животных обусловлено не только выбросами, произошедшими после взрыва в 1986 году. Анализ с применением высокоточной масс-спектрометрии позволил обнаружить другой изотоп — цезий-135, который обладает значительно более длительным периодом полураспада и крайне сложно регистрируется стандартными радиационными приборами.

Как пишет glavny.tv, это открыло новую главу в исследовании радиационного загрязнения Чернобыля.

Период полураспада: как долго сохраняется опасность?

По словам профессора Георга Штайнхаузера, специалиста в области радиационной экологии, именно присутствие этого изотопа дало ключ к пониманию происходящего.

Ученые установили, что цезий-135 попал в окружающую среду значительно раньше — в период атмосферных ядерных испытаний 1950–60-х годов. Эти испытания, проводившиеся в период Холодной войны, оказали долгосрочное влияние на окружающую среду.

Двойной источник загрязнения: Чернобыль и Холодная война

Данный элемент накапливается в почве и грибах — основных компонентах рациона диких кабанов, что приводит к долговременному удержанию радиации в их организме.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что причиной высокой радиоактивности стала комбинация последствий Чернобыля и наследия Холодной войны. Сочетание этих двух факторов объясняет долгосрочное влияние радиации на диких кабанов.

Почвенные грибы: долгосрочная угроза для кабанов

Грибы, как известно, обладают способностью накапливать радиоактивные вещества из почвы. Дикие кабаны, питающиеся грибами, подвергаются воздействию радиации в течение длительного времени. Это объясняет, почему уровень радиации в их тканях остается высоким даже спустя десятилетия после аварии.

Почему радиация не исчезает

Наличие двойного источника загрязнения объясняет, почему уровень радиации в популяции животных остается практически неизменным на протяжении десятилетий, несмотря на то, что период полураспада цезия-137 составляет около 30 лет.

Эти выводы проливают свет на сложные механизмы радиоэкологического воздействия, действующие до сих пор. Долгосрочные последствия ядерных испытаний и Чернобыльской аварии оказывают значительное влияние на экосистему зоны отчуждения.

Влияние на экосистему: сложные механизмы радиоэкологического воздействия

Радиоактивное загрязнение оказывает влияние не только на диких кабанов, но и на другие виды животных и растений в зоне отчуждения. Ученые продолжают изучать сложные механизмы радиоэкологического воздействия, чтобы понять долгосрочные последствия аварии и атмосферных ядерных испытаний.