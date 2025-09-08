Городовой / Общество / Безветрие и запах химии: что случилось с воздухом в Северной столице
Безветрие и запах химии: что случилось с воздухом в Северной столице

Опубликовано: 8 сентября 2025 16:01
Люди, смог
Безветрие и запах химии: что случилось с воздухом в Северной столице
globallookpress/ Константин Кокошкин

Экологические службы продолжают следить за ситуацией.

Недавно жители нескольких районов Петербурга резко почувствовали неприятный едкий запах. Он напоминал смесь хлорки, горелой проволоки и пластика.

Была масса версий: жара, пожар или авария, но эксперты развеяли сомнения.

Где и когда ощущали запах

Жители Петербурга ощутили неприятный запах в Невском, Приморском, Петроградском, Фрунзенском, Колпинском, Центральном и других районов города. Роспотребнадзор сразу же отобрал пробы воздуха.

Искали опасные вещества — сажу, оксид азота, фенол, формальдегид, аммиак, бензол и другие. Все они оказались в пределах нормы.

Многие считают, что виной всему безветрие. Вещества начинают накапливаться в воздухе, создавая неприятный химический запах.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
