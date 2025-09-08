Безветрие и запах химии: что случилось с воздухом в Северной столице

Недавно жители нескольких районов Петербурга резко почувствовали неприятный едкий запах. Он напоминал смесь хлорки, горелой проволоки и пластика.
Была масса версий: жара, пожар или авария, но эксперты развеяли сомнения.
Где и когда ощущали запах
Жители Петербурга ощутили неприятный запах в Невском, Приморском, Петроградском, Фрунзенском, Колпинском, Центральном и других районов города. Роспотребнадзор сразу же отобрал пробы воздуха.
Искали опасные вещества — сажу, оксид азота, фенол, формальдегид, аммиак, бензол и другие. Все они оказались в пределах нормы.
Многие считают, что виной всему безветрие. Вещества начинают накапливаться в воздухе, создавая неприятный химический запах.