Бахилы в октябре беру пачками - и радуюсь своей хитрости: вот как использую в авто и на даче

Аптечный товар с простым назначением порой выручает там, где не ждешь.

Находчивые хозяйки приспособили бахилы для десятка домашних задач. Дешевизна и доступность делают их удобным помощником. Загляните в упаковку под новым углом — и оцените практичность.

Порядок в мелочах и на кухне

Прозрачная упаковка заменит покупные органайзеры: держите в ней бисер, тесьму, фурнитуру — содержимое видно и не теряется. Натяните изделие на емкость с недоеденным блюдом перед отправкой на полку холодильника: резинка обхватит край, и продукт не засохнет. Снимается такой чехол одним движением.

Косметические процедуры

Маскам для кистей и стоп нужны тепло и изоляция. Если фабричных перчаток или носочков под рукой нет, наденьте поверх средства бахилы: пленка удержит влагу, и состав подействует сильнее.

Защита авто и всходов

Наденьте чехлы на боковые зеркала стоящей машины — стекла останутся чистыми в дождь и снег. Снимаются они мгновенно. Для сеянцев соорудите укрытие: натяните мешочек на ящик с посевами, и ростки получат нужный микроклимат. Берите упаковку с запасом: цена копеечная, хранение простое, а польза ощутима.