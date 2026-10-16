Деревянные «шубы» для мрамора и бесплатный вход: как парки Пушкина и Гатчины готовятся к зиме

Высокий сезон в пригородных усадьбах Петербурга официально закончился.

Екатерининский парк — теперь без билетов

Главная хорошая новость для любителей долгих прогулок. С 19 октября вход в Екатерининский парк в Царском Селе стал бесплатным. Платить за билет не придется до самой весны.

Гулять можно каждый день с 7:00 до 21:00. Соседний Александровский парк работает в таком же режиме.

Павильоны уходят на зимний покой

Летние павильоны закрыли свои двери до следующего теплого сезона. Эрмитаж, Турецкая баня, Башня-руина и Висячий сад работают до 18 октября, сообщили в канале музея.

Почему их закрывают? В этих исторических зданиях нет современного отопления. Сырость и мороз быстро портят старинную отделку и живопись. К слову, даже летом в эти павильоны не пускали во время дождя — берегли интерьеры от влажного воздуха.

Зачем статуям деревянные «домики»?

В Дворцовом парке Гатчины началась важная работа. Музейщики прячут мраморные скульптуры в специальные деревянные футляры.

Технология простая, но надежная. Мрамор — камень мягкий и пористый. Осенью в его микротрещины попадает вода. На морозе она превращается в лед и расширяется. Из-за этого статуя может просто растрескаться.

Деревянные короба защитят древние скульптуры от снега, наледи и резких перепадов температур.

Чем заняться в парках прямо сейчас?

Поздняя осень — идеальное время для тихих прогулок без суеты.

Сделайте красивые кадры. Парки без толп туристов выглядят совсем иначе.

Парки без толп туристов выглядят совсем иначе. Покормите птиц и белок. Зверьки активно готовятся к зиме и легко идут на контакт. Берите с собой нежареные семечки и чищенные грецкие орехи.

Зверьки активно готовятся к зиме и легко идут на контакт. Берите с собой нежареные семечки и чищенные грецкие орехи. Возьмите термос. Кафе в парках переходят на зимний график, поэтому горячий чай с собой точно не помешает.

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