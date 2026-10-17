Не просто бутерброд, а хит сезона: готовим «Крок-мадам» - вкуснота да и только

Снаружи такой сэндвич выходит золотистым и хрустящим. Внутри прячется расплавленный сыр, а сверху красуется глазунья с нежным желтком.

Готовится все на обычной сковороде, без духовки и редких продуктов. Освойте простой рецепт французской классики, который удивит домашних.

Соберите основу

Возьмите четыре ломтика тостового хлеба, два яйца, два ломтика ветчины и восемьдесят граммов твердого сыра. Понадобятся также двадцать пять граммов сливочного масла, чайная ложка дижонской горчицы по желанию, соль и черный перец. Смажьте два ломтика горчицей, выложите ветчину и большую часть тертого сыра. Накройте оставшимся хлебом.

Обжарьте сэндвичи

Растопите на сковороде половину масла. Обжаривайте заготовки на небольшом огне по две-три минуты с каждой стороны, чтобы хлеб подрумянился, а сыр внутри расплавился. Переложите сэндвичи на тарелки. На той же сковороде растопите остатки масла и пожарьте две глазуньи, стараясь сохранить желтки целыми.

Подайте с яйцом

Положите по яйцу на каждый горячий сэндвич, посыпьте оставшимся сыром, солью и перцем. Подавайте сразу, пока сыр тянется, а желток остается нежным. Крок-мадам — знаменитый французский горячий сэндвич, разновидность крок-месье. Главное отличие — жареное яйцо сверху. В традиционном варианте добавляют соус бешамель, но дома можно приготовить более простую версию. Название «мадам» связывают с тем, что яйцо напоминает дамскую шляпку.

Фото: Сгенерировано ИИ