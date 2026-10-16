Пустые полторашки больше не выбрасываю — отрезаю дно и сажаю озимый чеснок: хитрость на вес золота

Как пустая бутылка поможет высадить озимый чеснок

Осенью садоводы начинают посадку озимого чеснока. Эта работа приносит много хлопот, ведь нужно заняться подготовкой грядки, разметкой рядов, созданием лунок и раскладыванием посадочного материала. Когда зубчиков слишком много, то работа становится слишком утомительной. Но есть способ это исправить. Понадобится лишь пластиковая бутылка. Из нее можно сделать нужное приспособление за несколько минут.

Отрезаем у бутылки дно

Возьмите бутылку объемом 1,5 литра, вымойте, снимите этикетку и отрежьте нижнюю часть. Должна остаться верхняя часть с горлышком и широким краем.

Лунки сделать очень просто. Для этого необходимо закрутить крышку на горлышке, перевернуть бутылку вниз, после чего начать надавливать на грунт. Это позволит сделать идеальные углубления, которые подойдут для посадки чеснока.

Как сделать лунки одной глубины

Нарисуйте на бутылке отметку, которая позволит понимать, на какую глубину вы продавливаете почву. Если этого не сделать, то лунки получатся разными. Над верхушкой зубчика должно оставаться примерно 3-5 см грунта. При мелкой посадке есть риск промерзания посадочного материала. Слишком большая глубина также приводит к проблемам - чеснок будет всходить намного дольше.

Как высаживать чеснок

Нельзя размещать зубчики рядом, ведь между ними следует соблюдать расстояние в 10-15 см. Между рядами нужно выдерживать 20-25 см. Каждый зубчик должен располагаться донцем вниз, а заостренной частью - вверх. После этого остается лишь засыпать лунки почвой, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова пользуется методом с бутылкой не только для посадки чеснока, но и моркови. Принцип является тем же. Прежде автор перепробовала множество способов, но именно лайфхак с бутылкой оказался самым удобным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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