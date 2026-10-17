Погода 18 октября укажет, когда ляжет снег: народные приметы в Харитинин день

В Харитинин день предки определяли, когда ляжет постоянный снег и какой будет зима

В народном календаре 18 октября — день святой Харитины, покровительницы ткачества. К этому времени заканчивались полевые работы, женщины садились за прялки и ткацкие станки. В Харитинин день предки определяли, когда ляжет постоянный снег и какой будет зима.

Главная примета: лёг снег или нет

Если до 18 октября снег так и не выпал — зима придёт поздно, сильных снегопадов до декабря не жди. Если же снег в этот день всё-таки пошёл, но деревья ещё не сбросили листву — он быстро растает, а настоящие морозы придут только в конце ноября.

Ещё один важный ориентир — вишня. Если первый снег упал, когда с вишни опала листва, зима скоро придет.

Какой будет зима: подсказки природы

Посмотри на деревья. Если на берёзах и дубах к 18 октября ещё держится листва, зима будет суровой и морозной. Обрати внимание на птиц: если перелётные дружно улетели на юг — жди морозную зиму.

Зимние месяцы: чего ждать

Безветренная погода 18 октября предвещает скорое похолодание — морозы ударят уже в течение недели. Если же день выдался солнечным, зима будет морозной, но не обязательно снежной. Дождь в Харитинин день сулит отсутствие снега до ноября.

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