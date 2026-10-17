Для чего нужна плотная полоска на полотенце: оказывается, совсем не для красоты — у нее есть другая задача

Полоска на полотенце нужна не для красоты - причина может удивить

На каждом махровом полотенце есть плотная полоска, где практически отсутствует ворс. Создается впечатление, что она является лишь декором, но это не так. На самом деле у полоски есть практическая задача, о которой многие не догадываются.

Для чего нужна полоска

Значительная часть полотенца состоит из махровых петель, которые могут растягиваться после намокания. Плотный участок гладкой ткани помогает сделать изделие стабильным, что особенно важно для больших полотенец.

Почему поверхность является гладкой

На такой поверхности просто сделать рисунок или орнамент. Подобным образом производители совмещают декоративную часть с практической. Из-за этого и появляется ощущение, что полоска нужна для красоты.

Как правильно выбирать полотенце

Для этого необходимо убедиться в отсутствии перекошенных швов, торчащих нитей и затяжек. Гладкая полоска не должна стягивать полотенце, сообщает progorod43.ru.

Вывод

Полоска является не только украшением, но и служит в качестве укрепления ткани. Благодаря этому текстиль служит дольше, выдерживает намокание и большие нагрузки.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова при выборе полотенец обращает внимание не только на качество гладкой полоски, но и на плотность махровых петель. Лучше всего выбирать текстиль с высокой плотностью - от 450 до 600 г/м2. Такое полотенце будет отлично впитывать влагу.

Фото: Сгенерировано ИИ

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