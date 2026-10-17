Как вырастить "лаврушку" на подоконнике - к Новому году ароматные листочки: магазинную труху больше не покупаю

Покупная пряность к концу срока хранения выдыхается и теряет силу. Чтобы суп получил нужный запах, хозяйки кладут несколько пластин вместо одной.

Листок, сорванный с живого куста, пахнет совсем иначе и служит десятилетиями. Освойте несложные приемы, чтобы растение радовало вас дома и не погибло.

Начните с готового кустика

Благородный лавр — стойкая культура, а не изнеженная экзотика. Возьмите подрощенный экземпляр высотой двадцать-тридцать сантиметров: посевной материал быстро теряет всхожесть, а полноценной зелени придется ждать годами. Переверните лист и проверьте изнанку — коричневые наросты выдают вредителя. На дно емкости положите дренаж, в почвосмесь добавьте разрыхлитель. Новую посуду подбирайте на пару сантиметров шире старой: в лишнем объеме корневая система загнивает.

Наладьте освещение и влагу

Растению требуется яркий, но мягкий свет — подойдут окна на восток или запад. На южной стороне летом притеняйте, иначе пластины получат ожоги. Увлажняйте, когда верхний слой просох на три-четыре сантиметра: в холодный сезон реже, в теплый чаще. Спустя четверть часа выливайте остатки из поддона, иначе подземная часть быстро сгниет. Опрыскивание в душном помещении не спасет — капли лишь навредят.

Устройте прохладную зимовку

С ноября по март растению нужен уголок с температурой плюс десять-пятнадцать градусов. Это главная причина, по которой культура гибнет в квартирах: возле радиатора куст слабеет. Отодвиньте горшок от обогревателя, поставьте на подставку, рядом разместите емкость с мокрым керамзитом. Зимой увлажняйте заметно реже. Срезайте по одной-двум зрелым пластинам с нижней части кроны, не больше трети за раз. Молодые светлые листья не трогайте, а раз в год прищипывайте верхушку для ветвления.

Фото: Сгенерировано ИИ