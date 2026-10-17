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От пластиковой бутылки до флисовой кофты: как Петербург превратит мусор в полезные вещи

Опубликовано: 17 октября 2026 01:31
 Проверено редакцией
От пластиковой бутылки до флисовой кофты: как Петербург превратит мусор в полезные вещи
От пластиковой бутылки до флисовой кофты: как Петербург превратит мусор в полезные вещи
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Губернатор Александр Беглов напомнил о задачах, которые поставил Президент.

Каждый день жильцы петербургских домов выбрасывают тысячи тонн отходов. Раньше почти все эти пакеты уезжали на полигоны и годами гнили под открытым небом.

Теперь город решил коренным образом изменить ситуацию. В Петербурге приняли первую комплексную программу по работе с отходами.

Главная идея проста: перестать копить мусор и научиться превращать его в полезные вещи.

Главные цифры: план до 2030 года

Губернатор Александр Беглов напомнил о задачах, которые поставил Президент. К 2030 году система должна заработать по формуле «100 – 50 – 25».

Вот что это значит на практике:

  • 100% мусора отправят на сортировку. Ни один пакет не должен миновать сортировочную ленту.
  • Не больше 50% отходов пойдет на захоронение. Объем свалок сократится вдвое.
  • Минимум 25% выброшенных вещей превратится во вторсырье и вернется в экономику.

Что будут перерабатывать и где построят заводы?

В городе появятся новые инвесторы и перерабатывающие предприятия. Все заводы построят подальше от жилых домов, чтобы запах и шум не мешали людям. К экологии производств предъявят самые строгие требования.

В переработку пойдут:

  • Пластиковые бутылки (ПЭТ). Из них будут делать новую тару и материалы.
  • Старая техника. Телевизоры, телефоны и плиты разоберут на металл и пластик.
  • Пищевые отходы. Их переработают в компост для растений или биогаз.
  • Другие виды полимеров и упаковки.

Как это устроено сейчас и что изменится?

Петербург генерирует около 1,6 миллиона тонн мусора в год, сообщала "КП". Главный игрок на этом рынке — «Невский экологический оператор». В регионе уже строят и обновляют специальные комплексы по переработке отходов (КПО).

Они сами с помощью оптических датчиков и магнитов делят мусор на фракции: стекло, металл, бумагу и пластик.

Не только заводы, но и порядок во дворах

Программа охватывает не только переработку. Властям предстоит решить еще несколько важных задач:

  • Убрать незаконные свалки. Все старые заброшенные полигоны и мусорные кучи на окраинах ликвидируют.
  • Обустроить дворы. Контейнерные площадки сделают более удобными и чистыми.
  • Научить людей. Горожанам будут подробно объяснять, зачем нужна сортировка и как правильно сдавать сырье.

Петербург делает первый шаг к экономике замкнутого цикла. Это значит, что старая пластиковая бутылка больше не будет лежать сотни лет в земле.

Из нее сделают новую флисовую кофту или скамейку для парка. Если план сработает, город станет чище, а нагрузка на природу снизится в разы.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург и Ленобласть входят в новый отопительный сезон.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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