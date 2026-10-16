С топливом и терморегулятором: как Петербург и Ленобласть входят в новый отопительный сезон

И Петербург, и Ленинградская область официально запустили отопление.

Осень в самом разгаре, а за окном все холоднее. Главный показатель готовности к зиме — это не бумажные отчеты, а горячие батареи в наших квартирах.

Ленобласть: без паники и с запасом топлива

В Ленинградской области отопительный сезон стартовал плавно. Без громких аварий и коммунальных ЧП.

В этом году области выделяют свыше 300 миллионов рублей на ремонт сетей и котельных. Подготовка идет серьезная, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Это нужно, чтобы упавшие от ветра деревья не оставляли поселки без света. Отдельное внимание уделяют дачникам и СНТ — там сети зимой часто не выдерживают нагрузок.

С топливом тоже порядок. Уголь и мазут завезли с запасом.

Петербург тоже с теплом

В Петербурге отопление начали включать с 15 октября. Но прогрев всей системы занимает время, поэтому тепло пришло не во все дома одновременно.

Что делать, если время идет, а батареи ледяные? Об это во время прямой линии рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Соберите «народный контроль». Если УК не едет с проверкой, пригласите председателя совета дома и двух соседей. Замерьте температуру и составьте акт. Зафиксируйте холод в квартире на бумаге и передайте документ в УК. Жалуйтесь выше. Если реакция нулевая, отправляйте жалобу в Жилищную инспекцию или в администрацию своего района.

Также можно на батареи поставить терморегуляторы. Это удобно: можно самому прибавить или убавить тепло. Главное — заранее согласовать установку с вашей УК.

А сколько градусов должно быть в квартире?

Не все знают официальные нормы. Запомните простые цифры:

+18 °C — минимальная температура в обычной жилой комнате.

— минимальная температура в обычной жилой комнате. +20 °C — в угловой комнате (там всегда холоднее из-за двух внешних стен).

Главная задача коммунальщиков этой зимой — работать на опережение, а не латать дыры в мороз. Нам же остается надеяться, что зима пройдет мягко, а в домах всегда будет уютно и тепло.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сделать перерасчет за холод в квартире.