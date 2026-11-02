Аптечный парадокс в Петербурге: продажи снижаются, а расходы на лекарства растут

Что стоит за этими цифрами и как они отражаются на кошельке покупателя

Парадоксальная картина сложилась на аптечном рынке Петербурга: горожане стали тратить на медикаменты заметно больше, хотя самих упаковок покупают чуть меньше. При этом российские производители укрепляют позиции, но структура спроса серьёзно меняется.

Что говорят цифры

За девять месяцев 2026 года петербуржцы купили 132 миллиона упаковок лекарств на 77 миллиардов рублей. На первый взгляд, динамика противоречивая, но у неё есть чёткие причины.

Ключевые показатели рынка:

объём продаж в упаковках — минус 0,5% к прошлому году;

общие траты горожан — плюс 14%;

средняя цена одной упаковки — 585 рублей (рост на 15%);

продажи российских препаратов — 37 миллиардов рублей (+20% в деньгах, −2,3% в упаковках);

доля российских лекарств — 47% в деньгах и 61% в упаковках.

Почему траты растут при снижении объёмов

Рост среднего чека связан не с подорожанием привычных таблеток, а со сменой структуры потребления. Российские фармкомпании всё активнее выпускают более сложные и дорогие препараты — например, для терапии диабета или снижения веса.

Такие средства заметно дешевле импортных аналогов, но ощутимо дороже традиционной линейки, из‑за чего и увеличивается чек в аптеке.

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