Всадник со змеем на мониторе сканера: в Пулково перехватили Георгиевский крест 1914 года

Старинные награды, фамильные реликвии и даже собственные сбережения требуют особого внимания на контроле.
Недавние случаи на границе — наглядный пример того, как не стоит путешествовать.
Орден в рюкзаке: царская награда на пути в Сербию
В петербургском аэропорту Пулково таможенники остановили 52-летнего гражданина Молдовы. Мужчина собирался лететь в Белград и уверенно пошёл через «зелёный коридор», показывая, что декларировать ему нечего.
Однако сканер багажа показал обратное. В рюкзаке лежал металлический крест с изображением Георгия Победоносца.
Это был подлинный серебряный Георгиевский крест IV степени, отчеканенный в Российской империи ещё в 1914 году, рассказали в пресс-службе Пулковской таможни.
Пассажир уверял, что награду ему 20 лет назад подарил друг, а о её ценности он даже не догадывался. Но незнание закона не освобождает от ответственности: на мужчину завели два административных дела.
Раритет могут конфисковать, а владельцу придётся заплатить солидный штраф.
Полмиллиона под ортопедическим поясом
Похожая история случилась на автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области. 60-летняя женщина пыталась выехать в Латвию.
При досмотре под одеждой у неё нашли нательную сумку, спрятанную под ортопедическим поясом. Внутри лежали почти полмиллиона рублей — 99 купюр по 5 тысяч, рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Пассажирскую декларацию женщина не заполняла. Свою конспирацию она объяснила просто: спрятала деньги от воров и якобы забыла достать их перед границей. Теперь в причинах такой «забывчивости» разбираются таможенники.
Ранее «Городовой» рассказывал, ремонт на эстакаде в Пулково продолжается.