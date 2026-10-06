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Всадник со змеем на мониторе сканера: в Пулково перехватили Георгиевский крест 1914 года

Опубликовано: 6 октября 2026 17:51
 Проверено редакцией
Всадник со змеем на мониторе сканера: в Пулково перехватили Георгиевский крест 1914 года
Всадник со змеем на мониторе сканера: в Пулково перехватили Георгиевский крест 1914 года
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Поездка за границу может закончиться протоколом и судом, если случайно (или намеренно) положить в рюкзак что-то лишнее.

Старинные награды, фамильные реликвии и даже собственные сбережения требуют особого внимания на контроле.

Недавние случаи на границе — наглядный пример того, как не стоит путешествовать.

Орден в рюкзаке: царская награда на пути в Сербию

В петербургском аэропорту Пулково таможенники остановили 52-летнего гражданина Молдовы. Мужчина собирался лететь в Белград и уверенно пошёл через «зелёный коридор», показывая, что декларировать ему нечего.

Однако сканер багажа показал обратное. В рюкзаке лежал металлический крест с изображением Георгия Победоносца.

Это был подлинный серебряный Георгиевский крест IV степени, отчеканенный в Российской империи ещё в 1914 году, рассказали в пресс-службе Пулковской таможни.

Пассажир уверял, что награду ему 20 лет назад подарил друг, а о её ценности он даже не догадывался. Но незнание закона не освобождает от ответственности: на мужчину завели два административных дела.

Раритет могут конфисковать, а владельцу придётся заплатить солидный штраф.

Полмиллиона под ортопедическим поясом

Похожая история случилась на автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области. 60-летняя женщина пыталась выехать в Латвию.

При досмотре под одеждой у неё нашли нательную сумку, спрятанную под ортопедическим поясом. Внутри лежали почти полмиллиона рублей — 99 купюр по 5 тысяч, рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Пассажирскую декларацию женщина не заполняла. Свою конспирацию она объяснила просто: спрятала деньги от воров и якобы забыла достать их перед границей. Теперь в причинах такой «забывчивости» разбираются таможенники.

Ранее «Городовой» рассказывал, ремонт на эстакаде в Пулково продолжается.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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