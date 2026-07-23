Городовой / Новости Петербурга / Носок на трубку творит чудеса — ковры как новые целый месяц, а робот-пылесос отдыхает
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Запах калиток, звон колоколов и те самые сусеки: едем в Кижи за деталями, а не за фасадами Новости Петербурга
Мудрый Хайям объяснил, как правильно отвечать на зло: будет отлетать словно горох от стенки – стоит взять на вооружение Полезное
«Морской фасад» и 240 тысяч человек: в Петербурге рассказали, какими будут лайнеры в Калининград Новости Петербурга
Из +60 в +25 за 20 минут: простая хитрость поможет сделать раскаленный салон автомобиля комфортным — даже при отсутствии климат-контроля Полезное
Вместо ипотеки: в Госдуме появится законопроект о доступной долгосрочной аренде жилья Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Носок на трубку творит чудеса — ковры как новые целый месяц, а робот-пылесос отдыхает

Опубликовано: 23 июля 2026 20:23
 Проверено редакцией
Городовой ру
Носок на трубку творит чудеса — ковры как новые целый месяц, а робот-пылесос отдыхает
фото Городовой ру
Как убрать пыль с ковра так, чтобы она не возвращалась через два дня

Знакомая ситуация: только пропылесосили, а уже через пару дней снова видна пыль и шерсть. И дело не в плохой уборке, а в физике — из‑за статики мусор будто прилипает к ворсу и снова выползает наружу.

Есть простой способ это исправить — и для него нужен всего один предмет, который есть в каждом доме.

Почему обычный пылесос не спасает

Когда пластиковая насадка трётся о ворс, возникает статический заряд. Он притягивает мелкие частицы, и они остаются в глубине ковра, а потом снова оказываются на поверхности. В итоге кажется, что уборка почти не помогает.

Лайфхак с носком: как превратить пылесос в мини‑химчистку

Влажный хлопок работает как антистатик: он снимает заряд и собирает мельчайшие частицы, которые обычно пролетают мимо пылесборника. Вот что важно учесть:

  • берите чистый хлопковый носок без синтетики;
  • слегка смочите его водой либо слабым раствором кондиционера (пропорция 1:10) — ткань должна быть влажной, но не мокрой;
  • плотно закрепите носок на трубе или насадке резинкой, чтобы не сползал;
  • во время уборки периодически промывайте и отжимайте носок, если убираете большую площадь;
  • обязательно хорошо отожмите ткань: капли воды могут попасть внутрь пылесоса и сломать его.

Кому особенно пригодится этот способ

Лучше всего метод работает там, где много шерсти и мелкой пыли: у владельцев животных, аллергиков, а также в квартирах с гладкими полами — на них статика накапливается быстрее.

Личный опыт автора

У меня дома живут две пушистые кошки, и раньше уборка казалась бесконечной: шерсть разлеталась по углам, а через день всё повторялось. Решила попробовать этот способ со смоченным носком — и удивилась, сколько пыли и шерсти он собрал. Ковёр в гостиной оставался чистым почти неделю, и я теперь всегда держу под рукой пару хлопковых носков для уборки.

Вывод

Один простой приём заметно повышает качество уборки и помогает коврам дольше оставаться чистыми. Главное — соблюдать осторожность и не допускать попадания воды внутрь техники. Такой лайфхак экономит время и силы, а результат держится в 3–4 раза дольше.

Мнение других домохозяек: три цитаты

«С этим носком пыль реально не летает облаком по комнате — наконец‑то уборка стала эффективнее».

«У ребёнка аллергия, и мне важно, чтобы аллергены не висели в воздухе; этот метод здорово выручает».

«Думала, что это ерунда, но попробовала — и теперь не представляю уборку без такого простого, но рабочего приёма».

Ранее «Городовой» рассказывал, как сделать пятки мягкими и нежными, как у младенца.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью