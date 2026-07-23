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Чищу чайник корвалолом до блеска — бабушкин рецепт работает безотказно

Опубликовано: 23 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Чищу чайник корвалолом до блеска — бабушкин рецепт работает безотказно
Чищу чайник корвалолом до блеска — бабушкин рецепт работает безотказно
Legion-Media
Корвалол удаляет нагар с кастрюль и чайников без дорогой химии. Подходит для алюминия и нержавейки.

Для удаления нагара с посуды хозяйки часто покупают дорогие химические средства, которые не всегда справляются с задачей и оставляют резкий запах. Существует простой и бюджетный способ, который использовали ещё наши бабушки, — обычный Корвалол из аптеки. Это средство стоит копейки, но при этом эффективно возвращает блеск кастрюлям и чайникам, делится автор блога "Счастливый дачник".

Как использовать Корвалол для чистки

Потребуется полбутылочки Корвалола, губка и старая зубная щётка для труднодоступных мест. Губку смачивают средством и начинают оттирать нагар. Чтобы не поцарапать раковину, на дно кладут пластиковую решётку или тряпочку. При работе с мелкими деталями и узкими местами используют зубную щётку. Никаких ножей и металлических скребков — они повреждают поверхность.

Почему это работает

Корвалол содержит спирт, эфирные масла и другие компоненты, которые размягчают жировые отложения и въевшийся налёт. Средство действует деликатно, не повреждая покрытие, и подходит для алюминия и нержавеющей стали. После чистки посуда начинает блестеть, а поверхность становится гладкой. Запах на кухне после процедуры — резкий, но быстро выветривается при проветривании.

Когда Корвалол не поможет

Метод работает только с лёгким и средним нагаром. Если загрязнения застарелые и въевшиеся, Корвалол окажется бессильным — для таких случаев потребуются более агрессивные химические составы. Альтернатива Корвалолу — настойка валерьянки, которая даёт аналогичный эффект.

Личный опыт автора

Искала способ очистить чайник из нержавейки, не тратясь на дорогую химию. Бабушка посоветовала Корвалол — средство, которое всегда есть в аптечке. Я нанесла его на губку, потёрла несколько минут — и нагар начал отходить. Чайник засиял как новый. Теперь использую Корвалол регулярно для профилактики.

Вывод

Корвалол эффективно удаляет лёгкий и средний нагар с алюминиевой и нержавеющей посуды, не повреждая поверхность. Средство доступно, дёшево и подходит для профилактической чистки.

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Автор:
Евгения Сухова
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