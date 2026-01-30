Городовой / Город / От 2 до 80 тысяч: как новые станции в Петербурге справляются с нагрузкой
От 2 до 80 тысяч: как новые станции в Петербурге справляются с нагрузкой

Опубликовано: 30 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

На начало 2026 года станция «Юго-Западная» в Петербурге обслуживает 14 тысяч пассажиров в сутки, а «Путиловская» — примерно 2 тысячи.

Эти данные озвучил вице-губернатор Кирилл Поляков в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». Обе новые станции коричневой ветки метро запустили в конце 2025 года.

Пассажиры пока полностью не освоились с новыми объектами. Сейчас загрузка транспорта на этих станциях составляет около 60–70 процентов, и власти нарастили число маршрутов для улучшения положения, хотя оптимизация логистики продолжается.

Для примера, на «Девяткино» суточный поток достигает 80 тысяч человек, а на «Комендантском проспекте» — около 50 тысяч.

Автор:
Юлия Аликова
Город
