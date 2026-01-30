Световые столбы озарили небо над Петербургом: ледяная магия при -10°C

Ранним утром 30 января, в пятницу, петербуржцы увидели в небе световые столбы — редкое явление, возникшее благодаря ледяным кристаллам в атмосфере.
Главный синоптик города Александра Колесова отметил, что погода не была экстремально морозной: температура держалась на отметке до -10…-11 °C.
Ночь напролет с Ладоги в Петербург поступал теплый влажный воздух с северо-восточного направления, а похолодание наступило лишь под утро, когда ветер переключился на северо-запад.
В Ленинградской области, по словам синоптика, сохраняются сильные аномальные морозы: ночью в Выборге было до -26 °C.
Восемь метеостанций региона зафиксировали температуру ниже -25 °C, а в восточных районах она опускалась до -28…-29 °C на отдельных точках, уточнил Колесов.
