Городовой / Город / Световые столбы озарили небо над Петербургом: ледяная магия при -10°C
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Когда все лень, а хочется изысканности: эта красота с карамелизованными сливами — просто чудо, которое съедается мгновенно Полезное
Петергоф внедряет чат-боты: отзывы и архивы под контролем ИИ Город
5000 лет на перекрестке цивилизаций: где находится самый древний город России Общество
Хозяйственному мылу нашли применение в клининге: где его использовать в быту Полезное
Хитрый трюк Хабенского: он не знал язык, но получил роль Экстерминатора — вот как надо брать Голливуд, пока ты еще учишься Общество
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Световые столбы озарили небо над Петербургом: ледяная магия при -10°C

Опубликовано: 30 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
Световые столбы озарили небо над Петербургом: ледяная магия при -10°C
Световые столбы озарили небо над Петербургом: ледяная магия при -10°C
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Ранним утром 30 января, в пятницу, петербуржцы увидели в небе световые столбы — редкое явление, возникшее благодаря ледяным кристаллам в атмосфере.

Главный синоптик города Александра Колесова отметил, что погода не была экстремально морозной: температура держалась на отметке до -10…-11 °C.

Ночь напролет с Ладоги в Петербург поступал теплый влажный воздух с северо-восточного направления, а похолодание наступило лишь под утро, когда ветер переключился на северо-запад.

В Ленинградской области, по словам синоптика, сохраняются сильные аномальные морозы: ночью в Выборге было до -26 °C.

Восемь метеостанций региона зафиксировали температуру ниже -25 °C, а в восточных районах она опускалась до -28…-29 °C на отдельных точках, уточнил Колесов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью