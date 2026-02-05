Карантин после обеда: норовирус атаковал петербургскую школу

В школе №39 Невского района Санкт-Петербурга зафиксировано массовое заражение острой кишечной инфекцией среди учеников и персонала.
После обеда симптомы проявились у 25 человек, из которых по состоянию на 4 февраля 7 госпитализировали, а у троих подтвержден норовирус. Следственный комитет начал проверку ситуации.
Проверки Роспотребнадзора
Сотрудники ведомства тестируют качество воды в школе — часть проб уже соответствует нормам СанПиН, сообщает АиФ.
Предварительно инфекция могла распространиться из-за работы столовой, поэтому инспектируют продукты, соблюдение санитарии персоналом, мытье посуды, ножей, досок, состояние халатов и ручек дверей.
Школа переведена на дистанционное обучение для учащихся 5–11 классов 5–6 февраля, а день открытых дверей 7 февраля отменен.