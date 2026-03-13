Новости по теме
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
В Москве пройдет CPC.Forum — форум про performance-маркетинг и рекламные системы

Опубликовано: 13 марта 2026 09:12
В Москве пройдет CPC.Forum — форум про performance-маркетинг и рекламные системы
10 июня 2026 года в Москве, в Конгресс-центре ЦМТ, состоится CPC.Forum — офлайн-форум по performance-маркетингу и управлению рекламными бюджетами.  

Форум объединит более 3000 участников: маркетологов, таргетологов, CMO, владельцев агентств и собственников бизнеса. В программе заявлено 100+ спикеров и 50+ компаний на выставке digital-компаний.

CPC.Forum посвящен тому, как распределять бюджеты между несколькими каналами и сохранять окупаемость в условиях растущей конкуренции. В центре обсуждения: Telegram Ads, MAX, Авито, Яндекс, VK и другие источники трафика, перераспределение инвестиций между каналами, кросс-маркетинговые стратегии и адаптация к изменениям рынка.

Среди спикеров:

  • Максим Спиридонов — основатель «Нетологии», одного из самых узнаваемых EdTech-проектов на российском рынке онлайн-образования.
  • Константин Зимен – основатель «Ёбидоёби», сети доставок роллов с выручкой 7,5 млрд/год заработали.
  • Артем Цветков – коммерческий директор компании «Нескучные Финансы» (работают с бизнесом по всей России, СНГ и Европе).
  • Дмитрий Форман из «Самолета», одной из крупнейших девелоперских групп полного цикла в РФ.
  • Анна Иванова – таргетолог Telegram Ads и Авито Рекламы с ежемесячным бюджетом 70 000+ евро. За 2025 год привела 200 000 лидов в свои проекты.
  • Евгений Чудов — админ MAX-каналов с аудиторией 1,4млн+ подписчиков.

Также в программе выступления основателя CPC.Forum Марата Шайхетдинова, селлера Антона Ланцова, основателя AnyPost Алексея Успешного и со-основателя Telescope и Clickise — Влада Силантьева. Программа дополняется каждую неделю.

Отдельным блоком запланирована панельная дискуссия с депутатами Государственной думы и зарубежными экспертами о регулировании рекламного рынка.

Помимо деловой программы участников ждут организованный нетворкинг, ежегодная отраслевая премия CPC Awards и закрытое afterparty.

В 2025 году на сцене выступали Артемий Лебедев, Ирина Хакамада, Максим Ильяхов и другие федеральные спикеры. В 2026 году организаторы заявляют международный состав программы.

CPC.Forum пройдет 10 июня 2026 года в Москве.

Анна Ланская
