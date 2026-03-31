Светофоры в навигаторе: Петербург меняет правила на дороге

Новая система также способствует снижению выбросов CO₂.

Санкт-Петербург стал первым городом в России, где запустили функцию, показывающую водителям текущий сигнал светофора прямо в навигаторе, сообщили в комитете по транспорту.

Это совместная разработка «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» и «Яндекс.Карт/Навигатора».

Теперь в приложении отображается цвет ближайшего светофора, а на перекрёстках с фиксированными циклами доступен обратный отсчёт времени.

Новая технология помогает сократить выбросы CO₂ за счёт более плавного трафика. Среди её преимуществ: визуальные и звуковые подсказки уменьшают вероятность аварий и резкого торможения, особенно в плохую погоду.

Навигатор лучше предсказывает время поездки и избавляет от лишних простоев. Меньше ускорений и торможений означает экономию топлива и снижение загрязнения воздуха.