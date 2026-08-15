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Ошибки, которые нельзя допускать в поезде - это влияет на комфортность поездки: правила нарушает каждый

Опубликовано: 15 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Ошибки, которые нельзя допускать в поезде - это влияет на комфортность поездки: правила нарушает каждый
Ошибки, которые нельзя допускать в поезде - это влияет на комфортность поездки: правила нарушает каждый
Городовой ру
Поезда идеально подходят для путешествий на дальние расстояния, но есть вещи, которые могут повлиять на комфорт. Чаще всего ошибки допускают сами пассажиры, поэтому к любой поездке следует готовиться основательно.

Неправильный сбор багажа

Если собирать багаж без системы, то существует вероятность, что самое нужное окажется где-то внизу. Зарядки, техника, необходимая одежда должны всегда лежать сверху, иначе каждый раз придется устраивать “раскопки”.

Отсутствие воды

Некоторые пассажиры не берут в поездку воду, чего точно нельзя допускать. Не стоит рассчитывать на бойлер в вагоне, так как он может сломаться. Запаса воды должно хватить минимум на 8 часов.

Забытые беруши

В поезде не бывает тихо, ведь всегда найдутся люди, которые хлопают дверью, громко разговаривают или смотрят фильмы на телефоне. Выспаться в подобной ситуации помогают лишь беруши.

Отсутствие аккумулятора

Не стоит рассчитывать на розетки в поезде, так как они могут быть заняты или вообще не работать. Спокойствие будет обеспечено только в том случае, если взять с собой внешний аккумулятор.

Нарушение правил поведения

“Кто-то разувается и кладёт ноги на соседнюю полку, кто-то сидит на чужом месте, кто-то громко ругается по телефону. Такие мелочи могут испортить настроение всем. Лучше не нарушать негласные правила этикета, чтобы поездка прошла комфортно”, - сообщил канал “РЖД Тур” со ссылкой на Марка Еремина.

Личный опыт

Обожаю путешествовать на поезде. Всегда планирую поездку заранее, что позволяет все продумать. Стараюсь выбирать удобную одежду, не забываю про беруши и маску. Если еду с мужем, ребенком и котом, то всегда выкупаю купе для комфорта.

Ранее портал "Городовой" назвал недостатки двухэтажных вагонов.

Автор:
Полина Аксенова
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