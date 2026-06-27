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Проверки квартир с 1 июля 2026: список нарушений и советы для собственников - важно для россиян

Опубликовано: 27 июня 2026 13:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Проверки квартир с 1 июля 2026: список нарушений и советы для собственников - важно для россиян
фото legion-media
Кто под ударом и что делать, чтобы не попасть под штраф

С 1 июля контроль за использованием жилья выходит на новый уровень: вместо того чтобы реагировать только на жалобы, власти делают ставку на цифровые инструменты. Теперь алгоритмы сами будут искать несоответствия и подсказывать, где вероятны нарушения.

Кто окажется в зоне риска

Под пристальное внимание попадут сразу несколько категорий владельцев жилья:

  • те, кто сделал самовольную перепланировку (снес несущие стены, перенес «мокрые зоны», объединил лоджию с комнатой) — система сравнит реальную планировку с данными БТИ и реестра, а при расхождении назначит выездную проверку;
  • владельцы, использующие квартиру для бизнеса (мини-гостиницы, салоны, склады, офисы) — поводом станет не только жалоба соседей, но и данные управляющих компаний и агрегаторов аренды;
  • арендодатели, скрывающие доход от сдачи жилья, — банки, УК и онлайн‑площадки будут передавать сведения налоговикам, а регулярные платежи и повышенное потребление ресурсов станут маркером для проверки.

На что еще обратят внимание

Помимо явных нарушений, инспекторы будут смотреть на соблюдение санитарных и противопожарных норм, а также на фактическое количество проживающих — особенно в квартирах по соцнайму.

Ключевое новшество — предиктивная аналитика: проверки станут назначать не по доносам, а на основе анализа данных.

Вывод

Цифровизация контроля делает «тихие» нарушения заметными, а штрафы и блокировки сделок — реальной угрозой. Проще заранее привести документы в порядок и легализовать спорные моменты, чем потом разбираться с предписаниями и судами. Об этом сообщает канал "Аргументы и факты".

Мнение россиян

«Наконец-то начнут бороться с квартирами-хостелами в многоэтажках — от них шум и мусор круглые сутки. Пусть проверяют и штрафуют, если бизнес идёт без правил».

«С серой арендой тоже пора наводить порядок: одни платят налоги и соблюдают нормы, другие зарабатывают и создают проблемы соседям. Система должна быть одинаковой для всех».

Ранее «Городовой» рассказывал, как пенсионеру получить бесплатную путевку в санаторий.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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