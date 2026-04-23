Почему Петербург "дышит" в одной цветовой гамме: все секреты гармоничного вида Северной столицы

Гид рассказала, почему современный Петербург выглядит именно так

Туристы, приехавшие в Санкт-Петербург, часто замечают, что цветовая гамма города очень сдержана, гармонична, будто бы между двумя зданиями существует некое равновесие: голубое находится рядом с бежевым, а серо-зеленое - рядом с желтым. Цвета не спорят друг с другом, и это создает органичную целостную картину. Гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", объяснила, с чем связана такая цветовая палитра.

Оказывается, все цвета Петербурга выбраны не случайно. Всего традиционная палитра города включает около сорока оттенков - от приглушённых голубых до сложных серо-зелёных и тёплых бежевых тонов. Впервые архитекторы и художники задумались об истории обустройства города в начале XX века, и приступили к изучению фасадов. С некоторых зданий даже пришлось снимать штукатурку, чтобы выяснить, в какой цвет они были окрашены ранее.

Выяснилось, что у каждого периода были свои оттенки, но никогда они не были хаотичны. То это были мягкие охристые тона, то холодные голубые, а в другое время - приглушенные зеленые. В 1966 году все результаты систематизировали и отобрали сорок основных оттенков - именно те сдержанные тона, которые лучше всего "держат" город.

"Так появилась палитра «Традиционные цвета Санкт-Петербурга». С этого момента она стала не просто теорией, а практическим инструментом. По этим оттенкам начали окрашивать здания в историческом центре", - рассказывает Валерия.

Санкт-Петербург - это не город контрастов, а город согласия. Здесь важно не отдельное здание, а то, как оно существует рядом с другим. И, возможно, именно поэтому цвет здесь воспринимается не как украшение, а как часть атмосферы.

