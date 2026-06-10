Не только ради достопримечательностей: почему стоит посетить города Золотого кольца эти летом - останетесь под впечатлением

Города Золотого кольца принято посещать ради достопримечательностей, но в них стоит побывать этим летом и ради другого. Речь идет о необычных фестивалях, о которых многие туристы даже не знают. Какие места стоит посетить каждому путешественнику?
Переславль-Залесский, Фестиваль сельди "Царский посол"
Когда проходит: 12 июня.
В этот день проходит главный гастрономический праздник города, посвященный ряпушке. Эту рыбу называют царской сельдью. За время проведения мероприятия гости съедают до 300 кг рыбы в разном виде (соленой, копченой, жареной, запеченной). Здесь проходят мастер-классы, проводятся выступления артистов, работают сувенирные лавки.
Кострома, гастрономический "Фестиваль сыра"
Когда проходит: 4-5 июля.
На территории Костромы производят более 90 сортов сыра, из-за чего город называют "сырной столицей России". В 2025 году на местном фестивале побывало около 63 000 человек. Здесь показывают, как производятся сыры, проводят их дегустацию, делают сырную похлебку.
Суздаль, аудиовизуальное шоу "Свет Суздаля"
Когда проходит: 1-17 июля
"В темное время суток на стены Суздальского кремля проецируют большое аудиовизуальное шоу с музыкой и сюжетной историей. В 2026 году его посвятят «метаморфозам» — пути русского искусства от древних ремёсел до современных форм. Сеансы идут каждый вечер с интервалом 15 минут, так что толкучки не будет — можно спокойно выбрать удобное время и прийти", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".
Опыт автора
"В этом году я планирую отправиться на "Фестиваль сыра" в Кострому. Когда я впервые попробовала сыр в этом городе, то поняла, что он очень отличается по вкусу от привычного. Здесь продукция очень качественная", - рассказала Полина Аксенова.
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