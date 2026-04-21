3 итальянские закуски, которые съедают быстрее основного блюда: для нас это что-то новое

Забудьте о пицце и пасте, итальянская кухня — гораздо интереснее.

Тремя вариантами вкуснейших закусок с ароматом Италии поделился автор Дзен-канала "Тут вам не там".

1. Польпетте из баклажанов

Эти овощные фрикадельки — настоящая находка. Снаружи аппетитная корочка, внутри — мягкая, ароматная начинка.

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг, сухой хлеб — 300 г, петрушка — по вкусу, яйца — 2 шт., сыр (любой твёрдый) — 60 г, базилик — 1 веточка, мука — для панировки, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Приготовление

Я очищаю баклажаны, нарезаю и отвариваю в подсоленной воде до мягкости. Даю остыть и хорошо отжимаю лишнюю влагу.

Сухой хлеб замачиваю в воде, затем соединяю с баклажанами, добавляю яйца, сыр, зелень, соль и перец. Всё перемешиваю до однородности. Формирую небольшие шарики, обваливаю в муке и обжариваю до золотистой корочки.

2. Кростини из поленты

Полента — это кукурузная каша, которую в Италии превращают в десятки блюд. Один из самых простых вариантов — хрустящие ломтики с начинкой.

Ингредиенты:

полента — 1 стакан, вода — 1 л, соль — по вкусу

Приготовление

Довожу воду до кипения, добавляю соль и масло, затем постепенно всыпаю поленту, постоянно помешивая. Готовую массу выливаю в форму и оставляю застывать примерно на час.

Затем нарезаю на ломтики, смазываю маслом и обжариваю на сковороде или гриле до румяной корочки.

Сверху добавляю любую начинку — от сыра до морепродуктов.

3. Слоёная закуска с лососем

Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и красивое.

Ингредиенты:

слоёное тесто — 1 упаковка, лосось (копчёный) — 200 г, сыр (любой мягкий) — 150 г, фисташки — по вкусу, яичный белок — 1 шт.

Приготовление

Раскатываю тесто и смазываю его сыром. Сверху выкладываю ломтики лосося и накрываю вторым слоем теста. Нарезаю на порционные кусочки, смазываю белком и посыпаю измельчёнными фисташками.

Выпекаю при 190°C около 20-25 минут до золотистой корочки.

Ранее мы писали о том, как приготовить нежнейшую ачму.