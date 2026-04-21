3 итальянские закуски, которые съедают быстрее основного блюда: для нас это что-то новое

Тремя вариантами вкуснейших закусок с ароматом Италии поделился автор Дзен-канала "Тут вам не там".
1. Польпетте из баклажанов
Эти овощные фрикадельки — настоящая находка. Снаружи аппетитная корочка, внутри — мягкая, ароматная начинка.
Ингредиенты:
баклажаны — 1 кг, сухой хлеб — 300 г, петрушка — по вкусу, яйца — 2 шт., сыр (любой твёрдый) — 60 г, базилик — 1 веточка, мука — для панировки, соль — по вкусу, перец — по вкусу.
Приготовление
Я очищаю баклажаны, нарезаю и отвариваю в подсоленной воде до мягкости. Даю остыть и хорошо отжимаю лишнюю влагу.
Сухой хлеб замачиваю в воде, затем соединяю с баклажанами, добавляю яйца, сыр, зелень, соль и перец. Всё перемешиваю до однородности. Формирую небольшие шарики, обваливаю в муке и обжариваю до золотистой корочки.
2. Кростини из поленты
Полента — это кукурузная каша, которую в Италии превращают в десятки блюд. Один из самых простых вариантов — хрустящие ломтики с начинкой.
Ингредиенты:
полента — 1 стакан, вода — 1 л, соль — по вкусу
Приготовление
Довожу воду до кипения, добавляю соль и масло, затем постепенно всыпаю поленту, постоянно помешивая. Готовую массу выливаю в форму и оставляю застывать примерно на час.
Затем нарезаю на ломтики, смазываю маслом и обжариваю на сковороде или гриле до румяной корочки.
Сверху добавляю любую начинку — от сыра до морепродуктов.
3. Слоёная закуска с лососем
Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и красивое.
Ингредиенты:
слоёное тесто — 1 упаковка, лосось (копчёный) — 200 г, сыр (любой мягкий) — 150 г, фисташки — по вкусу, яичный белок — 1 шт.
Приготовление
Раскатываю тесто и смазываю его сыром. Сверху выкладываю ломтики лосося и накрываю вторым слоем теста. Нарезаю на порционные кусочки, смазываю белком и посыпаю измельчёнными фисташками.
Выпекаю при 190°C около 20-25 минут до золотистой корочки.
Ранее мы писали о том, как приготовить нежнейшую ачму.