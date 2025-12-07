Городовой / Город / Шуба пухнет не от майонеза: «Селедка под шубой» подорожала на 9% за год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Женский «Зенит» назвал штурмана: у руля — Алексей Тарасюк Город
Юбилей Карла Росси: Петербург открыл выставку о человеке, который подарил ему лицо Город
Ленинградские корни против петербургской моды: почему крыши больше не для всех Город
Ни один каток не ускользнул: ГАТИ проверила весь петербургский лёд Город
Город, который растёт назад во времени: что такое Сваргас в Ленинградской области Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Шуба пухнет не от майонеза: «Селедка под шубой» подорожала на 9% за год

Опубликовано: 7 декабря 2025 19:33
Шуба пухнет не от майонеза: «Селедка под шубой» подорожала на 9% за год
Шуба пухнет не от майонеза: «Селедка под шубой» подорожала на 9% за год
Городовой ру

Итоговая стоимость салата составляет 293,9 рубля.

Стоимость приготовления популярного новогоднего блюда "Селёдка под шубой" для небольшой семьи увеличилась за последние двенадцать месяцев на 9%. Теперь для четырёх человек такая закуска обойдётся в 293,9 рубля, тогда как год назад цена составляла 269,7 рубля. Об этом сообщили в ассоциации производителей продуктов питания «Руспродсоюз».

Организация рассчитала сумму на основе стандартного набора ингредиентов. Для салата понадобятся 350 граммов солёной сельди, 400 граммов картофеля, 350 граммов свёклы, 200 граммов моркови, два яйца, 100 граммов лука и 300 граммов майонеза.

Изменения затронули большинство компонентов. Солёная сельдь за год стала стоить 392,5 рубля за килограмм, увеличившись по сравнению с прежними 310 рублями. Майонез также подорожал — с 290,8 рубля до 313,9 рубля за килограмм.

При этом уменьшились цены на остальные продукты: яйца стоят теперь 92,8 рубля за десяток, картофель — 41,7 рубля за килограмм, лук — 41 рубль за килограмм, свёкла — 40,3 рубля, морковь — 43,9 рубля. Все эти позиции за год стали доступнее.

Если пересчитать общую цену каждого ингредиента для нужного количества:

  • 350 г сельди — 137,4 рубля
  • 2 яйца — 18,6 рубля
  • 300 г майонеза — 94,2 рубля
  • 400 г картофеля — 16,7 рубля
  • 100 г лука — 4,1 рубля
  • 350 г свёклы — 14,1 рубля
  • 200 г моркови — 8,8 рубля

Изменения в стоимости продуктов особенно заметны в преддверии праздничного сезона. Многие отмечают, что рост цен на отдельные ингредиенты влияет на традиционные блюда новогоднего стола.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью