Шуба пухнет не от майонеза: «Селедка под шубой» подорожала на 9% за год

Стоимость приготовления популярного новогоднего блюда "Селёдка под шубой" для небольшой семьи увеличилась за последние двенадцать месяцев на 9%. Теперь для четырёх человек такая закуска обойдётся в 293,9 рубля, тогда как год назад цена составляла 269,7 рубля. Об этом сообщили в ассоциации производителей продуктов питания «Руспродсоюз».
Организация рассчитала сумму на основе стандартного набора ингредиентов. Для салата понадобятся 350 граммов солёной сельди, 400 граммов картофеля, 350 граммов свёклы, 200 граммов моркови, два яйца, 100 граммов лука и 300 граммов майонеза.
Изменения затронули большинство компонентов. Солёная сельдь за год стала стоить 392,5 рубля за килограмм, увеличившись по сравнению с прежними 310 рублями. Майонез также подорожал — с 290,8 рубля до 313,9 рубля за килограмм.
При этом уменьшились цены на остальные продукты: яйца стоят теперь 92,8 рубля за десяток, картофель — 41,7 рубля за килограмм, лук — 41 рубль за килограмм, свёкла — 40,3 рубля, морковь — 43,9 рубля. Все эти позиции за год стали доступнее.
Если пересчитать общую цену каждого ингредиента для нужного количества:
- 350 г сельди — 137,4 рубля
- 2 яйца — 18,6 рубля
- 300 г майонеза — 94,2 рубля
- 400 г картофеля — 16,7 рубля
- 100 г лука — 4,1 рубля
- 350 г свёклы — 14,1 рубля
- 200 г моркови — 8,8 рубля
Изменения в стоимости продуктов особенно заметны в преддверии праздничного сезона. Многие отмечают, что рост цен на отдельные ингредиенты влияет на традиционные блюда новогоднего стола.