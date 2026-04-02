Слизней и белокрылку как ветром сдуло: 20 капель на 5 литров – и огород защищен от вредителей на год

Каждый дачник знаком с проблемой нашествия вредителей. Однако справиться с этой угрозой может простое средство, которое стоит копейки. Речь идет о березовом дегте. Опытные садоводы уже давно признали этот аптечный препарат одним из самых эффективных для профилактической обработки культур.
Спасение от колорадского жука
Особенно хорошо деготь зарекомендовал себя в борьбе с колорадским жуком. Нужно смешать всего 1 чайную ложку дегтя с 5 литрами воды. Опрыскивание рекомендуется проводить в несколько этапов:
- до начала цветения;
- в момент формирования бутонов;
- ближе к завершению вегетационного периода.
На листьях образуется тонкая пленка с характерным запахом, которая делает культуру непривлекательной для вредителя. В результате жуки обходят такие грядки стороной.
Деготь против тли
На 10-литровое ведро воды нужно добавить 1 столовую ложку дегтя и немного стружки хозяйственного мыла. Мыло помогает составу дольше удерживаться на листьях. Готовым раствором следует опрыскивать кустарники и деревья.
Кроме того, деготь помогает прогнать с участка и главных разносчиков тли - муравьев. Достаточно пропитать концентратом полоски ткани и обмотать ими стволы деревьев.
Барьер для слизней и белокрылки
Слизней наносят серьезный урон молодым всходам, спелым плодам и стеблям, а заодно распространяют опасные вирусы и грибковые инфекции. Справиться с ними поможет мульчирование почвы.
Для этого опилки, песок или солому следует смешать с несколькими каплями дегтя и рассыпать эту смесь вокруг растений. Такая простая преграда действует безотказно.
Аналогичным методом легко избавиться и от назойливой белокрылки. Для этого используется мульча или ловчие пояса с дегтем, сообщает выпускница Тимирязевской академии (ТСХА) Ксения Давыдова.
