Петербуржцы удивлены: инфляция поползла вниз и поставила пятилетний рекорд

В Санкт-Петербурге зафиксирован минимальный показатель годовой инфляции за последние пять лет. К концу минувшего года уровень инфляции составил 4,8%. Годом ранее этот показатель достигал 9,5% за аналогичный период.

В целом по стране инфляция оказалась несколько выше — она равняется 5,6%, о чём заявили представители Северо-Западного главного управления Банка России. За последний месяц года в северной столице цены увеличились по сравнению с ноябрём на 0,14%. При этом темпы роста стоимости товаров и услуг сократились.

Обратили внимание на удешевление туристических услуг за границей, что связывают с укреплением рубля и увеличением количества международных перелётов. Вместе с тем отмечается рост цен на некоторые повседневные товары. За декабрь продукты питания подорожали умеренно.

Особое удорожание ощутили на сыр и яйца. Это объясняется высоким спросом на эти продукты в период подготовки к новогодним праздникам.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».