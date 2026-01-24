Городовой / Город / Петербуржцы удивлены: инфляция поползла вниз и поставила пятилетний рекорд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему мясо из Индии стало лакомым кусочком для России: импорт взлетел втрое Город
Что означает слово Санкт в названии Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
«Оливье» и «Крабовый» остались в прошлом: «Королевский» - хит всех гулянок 2026-го Полезное
Пластик в России уходит в тень: россияне реже достают карты Город
Питер удивил: город туманов оказался в числе самых безопасных на дорогах России Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербуржцы удивлены: инфляция поползла вниз и поставила пятилетний рекорд

Опубликовано: 24 января 2026 16:56
 Проверено редакцией
Петербуржцы удивлены: инфляция поползла вниз и поставила пятилетний рекорд
Петербуржцы удивлены: инфляция поползла вниз и поставила пятилетний рекорд
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В Санкт-Петербурге зафиксирован минимальный показатель годовой инфляции за последние пять лет. К концу минувшего года уровень инфляции составил 4,8%. Годом ранее этот показатель достигал 9,5% за аналогичный период.

В целом по стране инфляция оказалась несколько выше — она равняется 5,6%, о чём заявили представители Северо-Западного главного управления Банка России. За последний месяц года в северной столице цены увеличились по сравнению с ноябрём на 0,14%. При этом темпы роста стоимости товаров и услуг сократились.

Обратили внимание на удешевление туристических услуг за границей, что связывают с укреплением рубля и увеличением количества международных перелётов. Вместе с тем отмечается рост цен на некоторые повседневные товары. За декабрь продукты питания подорожали умеренно.

Особое удорожание ощутили на сыр и яйца. Это объясняется высоким спросом на эти продукты в период подготовки к новогодним праздникам.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью