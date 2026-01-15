За новогодние каникулы огурцы и помидоры превратились в деликатес

В период новогодних каникул были отмечены значительные изменения стоимости некоторых продуктов питания. Наибольший прирост стоимости наблюдался у огурцов и томатов, которые за указанный период подорожали на 21,3% и 13,6% соответственно. Об этом сообщили представители Федеральной службы государственной статистики.
Общая стоимость плодоовощной продукции увеличилась на 7,9%. За первую половину января картофель стал дороже на 5,8%, капуста выросла в цене на 4%, морковь — на 3,8%. Также отмечено повышение цены на свеклу и лук (3,6%), яблоки (2,4%) и бананы (0,9%).
За тот же промежуток времени изменения затронули и другие продукты:
- водка — увеличение на 4,2%;
- мясные консервы — рост на 1,4%;
- фруктовые и овощные консервы для детей — на 1,1% и 1% соответственно;
- свинина — 0,9%;
- маргарин и печенье — 0,8%;
- говядина, замороженная рыба, куриные яйца — 0,7%;
- полукопченые и варено-копченые колбасы, пшеничная мука — 0,6%;
- пшеничный хлеб и обеды в столовой, кафе (за исключением корпоративных столовых) — 0,5%;
- варёные колбасы, ультрапастеризованное молоко, кефир, ржаной хлеб — 0,4%;
- баранина, мясо птицы, сосиски и сардельки, мягкие и твёрдые сыры, подсолнечное масло, черный чай — 0,3%;
- пастеризованное молоко и макаронные изделия — 0,2%;
- сметана, творог, гречневая крупа, рис — 0,1%.
Некоторые позиции, напротив, стали немного дешевле. Удалось зафиксировать снижение стоимости сахарного песка и пшена на 0,3%, сухих молочных смесей для детей на 0,2%, а также поваренной соли на 0,1%.
