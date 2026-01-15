Городовой / Город / За новогодние каникулы огурцы и помидоры превратились в деликатес
За новогодние каникулы огурцы и помидоры превратились в деликатес

Опубликовано: 15 января 2026 11:45
 Проверено редакцией
Городовой ру

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 7,9%.

В период новогодних каникул были отмечены значительные изменения стоимости некоторых продуктов питания. Наибольший прирост стоимости наблюдался у огурцов и томатов, которые за указанный период подорожали на 21,3% и 13,6% соответственно. Об этом сообщили представители Федеральной службы государственной статистики.

Общая стоимость плодоовощной продукции увеличилась на 7,9%. За первую половину января картофель стал дороже на 5,8%, капуста выросла в цене на 4%, морковь — на 3,8%. Также отмечено повышение цены на свеклу и лук (3,6%), яблоки (2,4%) и бананы (0,9%).

За тот же промежуток времени изменения затронули и другие продукты:

  • водка — увеличение на 4,2%;
  • мясные консервы — рост на 1,4%;
  • фруктовые и овощные консервы для детей — на 1,1% и 1% соответственно;
  • свинина — 0,9%;
  • маргарин и печенье — 0,8%;
  • говядина, замороженная рыба, куриные яйца — 0,7%;
  • полукопченые и варено-копченые колбасы, пшеничная мука — 0,6%;
  • пшеничный хлеб и обеды в столовой, кафе (за исключением корпоративных столовых) — 0,5%;
  • варёные колбасы, ультрапастеризованное молоко, кефир, ржаной хлеб — 0,4%;
  • баранина, мясо птицы, сосиски и сардельки, мягкие и твёрдые сыры, подсолнечное масло, черный чай — 0,3%;
  • пастеризованное молоко и макаронные изделия — 0,2%;
  • сметана, творог, гречневая крупа, рис — 0,1%.

Некоторые позиции, напротив, стали немного дешевле. Удалось зафиксировать снижение стоимости сахарного песка и пшена на 0,3%, сухих молочных смесей для детей на 0,2%, а также поваренной соли на 0,1%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
