Свинина из «Светофора»: минусы, которые перевешивают настоящий вкус

Стоит ли браться за этот мясной «конструктор» или безопаснее пройти мимо?

Прилавки дискаунтеров, таких как «Светофор», редко пестрят деликатесами. Вместо стейков и нежной вырезки покупателей встречают «монолиты» — гигантские куски свинины на кости, обтянутые кожей.

Привлекательная цена за килограмм заставляет задуматься о потенциальной экономии. Однако, как показывает опыт, эта выгода часто скрывает ряд существенных недостатков.

Вкус, который заставляет ехать через весь город

Несмотря на все оговорки, главный аргумент в пользу этой свинины — ее вкус. Покупательница отмечает:

“прям настоящий вкус мяса, который я уже и подзабыла”.

Этот аутентичный вкус оказался настолько убедительным, что за ним пришлось преодолевать пять остановок, игнорируя более близкие супермаркеты.

Единственный и неоспоримый плюс этого продукта — его “настоящий, мясной” вкус, который и покорил покупателя.

Впрочем, следует учитывать, что не всем придется по душе такой формат.

“Конечно, учитывая наличие кости и кожи не всякому это мясо зайдет. Если человек привык покупать и готовить вырезку, то вряд ли ему зайдет мясо с костями, хрящиками и кожей”.

Однако для любителей традиционной разделки это преимущество: мякоть идет на жаркое, а из костей и хрящей варится наваристый суп.

“Вареное мясо на косточке — это ж такая вкусняха”, — не скрывает удовольствия автор отзыва.

Ловушка экономии и проблема разделки

Утверждать, что покупка этих огромных кусков ведет к экономии, нельзя. Несмотря на низкую цену за килограмм (которая, кстати, выросла с 145 до 209 рублей за год), фактический выход полезного продукта невелик.

“Из 3 с лишним куска этого мяса получается менее 1 кг филейной вырезки”.

Остальное — жир, кость и кожа, которые также находят применение (например, в супах), но не являются чистой вырезкой.

Кроме того, покупателю приходится тратить время и силы на разделывание “огромного куска”, поскольку заморозить монолит целиком невозможно. Это сводит на нет часть экономии, полученной за счет низкой цены.

Санитарные требования: руки в мясе

Самым серьезным минусом, по мнению покупательницы, является не сама туша, а условия ее продажи.

“Первый минус этого мяса — это то, как его продают”.

Мясо лежит без лотка, ничем не прикрыто, и “каждый, кто хочет его купить, копается в нем руками”. Отсутствие элементарных гигиенических средств — перчаток или даже фасовочных пакетов — вызывает возмущение.

На кассе выяснилось, что пакеты не предусмотрены в отделе, и только настойчивость покупателя, сопровождавшаяся эмоциональным вопросом — “мне что, ваше мясо за пазухой нести а лук по карманам распихивать” — заставила кассира выдать пару пакетов.

Растущие габариты и неудобство хранения

Второй существенный недостаток — это тенденция к увеличению веса кусков. Если раньше удавалось найти “кусок около 2 кг весом”, что еще можно было считать “экспериментом”, то теперь приходится тащить более трех килограммов.

“Нести все тяжелее, разделывать все неудобнее, места в морозилке занимает все больше”.

Возникает ироничное опасение:

“Я уж и не знаю, может я однажды явлюсь за этим мясом, а там целая свинья лежит”.

В заключение, покупка этой свинины — выбор компромисса между удовольствием от настоящего вкуса и неудобствами, связанными с гигиеной, разделкой и логистикой. Автор отзыва отмечает:

“покупаю я его исключительно из за вкуса, и то не всегда, а когда есть время и силы”.

Руководству “Светофора” следовало бы “рубить хоть немного мельче и положить пакеты для упаковки” — элементарные шаги, которые могли бы значительно улучшить восприятие этого товара.

