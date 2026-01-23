«Пятерочка» зарабатывает на пакете больше, чем на яйцах: вот почему я беру свою тару и ухожу с чувством победы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала масштабную проверку в отношении крупнейших розничных сетей России — «Пятерочки», «Магнита», «Дикси» и «Перекрестка».

Общественники утверждает, что супермаркеты намеренно ограничивают выбор, продавая исключительно пакеты собственного производства.

Такой подход позволяет торговым сетям необоснованно завышать стоимость упаковочной продукции и извлекать значительные дополнительные доходы.

Эксперт обратил внимание на резкий скачок цен: в 2025 году стоимость одного пакета в указанных сетях приблизилась к 10 рублям, хотя его себестоимость оценивается не более чем в 3 рубля.

Разница между ценой реализации и затратами оказывается колоссальной, что, по сути, является источником огромной прибыли для ритейлеров.

По расчетам, потенциальные доходы сетей от продажи пакетов могут достигать ошеломляющей цифры — до 90 миллиардов рублей в год.

Для иллюстрации: только «Пятерочка», по его оценкам, могла получать около 54 миллиардов рублей, «Магнит» — порядка 30 миллиардов, а «Перекресток» — примерно 7 миллиардов рублей с этого конкретного сегмента.

Нарушение прав потребителей на кассе

Помимо ценового вопроса, обвинители указали на грубое нарушение законодательства о защите прав потребителей. На упаковочных пакетах зачастую отсутствует ценник.

Такая практика лишает покупателя возможности принять сознательное решение — приобрести ли ему пакет или отказаться от него. Покупка, по сути, совершается автоматически и незаметно для клиента.

На основании обращения, ФАС оперативно начала расследование и уже направила официальные запросы управляющим сетям, требуя разъяснений относительно их ценообразования и условий продажи упаковочной продукции.

Ведомство ясно дало понять: если будут выявлены факты сговора или недобросовестных практик — сети ожидают требования о внесении изменений в принципы продажи упаковочных товаров.

Экономический эффект и привычка экономить

Экономисты подтверждают, что проблема монополии на пакеты не нова. Они отмечает, что у покупателей длительное время отсутствует реальный выбор.

“Когда кассир спрашивает, нужен ли вам пакет, по сути человек лишает себя минимум 5 рублей — таков средний наценочный тариф”.

Эта сумма легко возрастает с увеличением количества приобретаемых пакетов.

Акцент здесь делается не столько на экологическую повестку и сокращение пластика, сколько на чистый экономический эффект. Годовые расходы на пакеты могут достигать 2 тысяч рублей на человека, что для многих граждан является ощутимой статьей ежемесячных затрат.

В результате, многие россияне инстинктивно прибегают к альтернативе — приносят свои сумки или пакеты, чтобы избежать этой постоянной, хоть и кажущейся мелкой, наценки.

