90% дачников ошибаются: агроном рассказал, как правильно обработать вишню от монилиоза – урожай будете вывозить тележками
90% дачников ошибаются: агроном рассказал, как правильно обработать вишню от монилиоза – урожай будете вывозить тележками

Опубликовано: 2 апреля 2026 02:43
 Проверено редакцией
Городовой ру
Правила весенней обработки косточковых культур от монилиоза

Информация об обработке вишни, черешни и других косточковых культур от монилиоза широко известна, однако на практике дачники часто допускают ошибки. Особенно на стадиях весенних обработок. Критически важно соблюдать своевременность мероприятий.

Монилиоз у вишни проявляется в двух формах: монилиальный ожог и плодовая гниль. В первом случае возбудитель проникает в растение через цветочные почки, во втором — через поврежденные плоды.

Для эффективной защиты растений первую обработку рекомендуется проводить ранней весной, до схода снежного покрова, используя 3%-ную бордоскую жидкость. Этот препарат обеспечивает защиту в течение месяца, до момента распускания почек.

Следующим этапом является применение препарата Хорус. И вот на этом этапе часто возникают ошибки, связанные с попытками провести обработку как можно раньше, стремясь обеспечить максимальную защиту.

Важно учитывать, что предварительная защита вишни таким способом неэффективна, поскольку Хорус проникает в растение только через лист. До появления листьев применение данного пестицида бесполезно.

Обработка косточковых культур от монилиоза препаратом Хорус осуществляется в дозировке 3,5 г на 10 л воды, при норме расхода рабочего раствора 10 л на 1 сотку. Допускается проведение не более двух обработок Хорусом в течение года.

Последующая обработка будет осуществляться с использованием Скора или Строби. Такую обработку следует проводить в период цветения вишни. Скор демонстрирует эффективность в температурном диапазоне от +14 до +25 градусов Цельсия. Разведение препарата водой с температурой выше 25 градусов не допускается, так как это приводит к снижению его активности. Рекомендуемая дозировка составляет 2 грамма на 10 литров воды, при расходе от 2 до 5 литров раствора на одно дерево, в зависимости от его возраста и размера.

Автор:
Ксения Сафрыгина
