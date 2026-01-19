Плата за воздух: эти три продукта в вашей корзине — чистый обман, а их себестоимость — копейки

Последнее десятилетие приучило потребителей к мысли о тотальной доступности товаров. Удобство, скорость и экономия времени стали главными аргументами в пользу магазинных покупок.

Однако у этой медали всегда есть обратная сторона — существует целый ряд продуктов, приобретение которых экономически невыгодно, а иногда даже вредно для здоровья.

Пельмени и кулинария: плата за чужую работу

Классический пример невыгодной траты денег — покупка пельменей. Сравнение домашнего производства и фабричного продукта наглядно демонстрирует дисбаланс.

За ту же сумму можно приготовить в несколько раз больше домашних пельменей, и они, несомненно, будут вкуснее. Кроме того, при домашнем приготовлении покупатель точно знает, какое мясо использовалось для фарша.

Хотя страшилки о некачественном сырье, вроде «фарш из покупных пельменей раньше тоже мычал или хрюкал», кажутся преувеличенными, качество мяса в промышленных изделиях может сильно варьироваться.

Кулинарные отделы супермаркетов — еще одна зона, где удобство оплачивается завышенной ценой и, зачастую, сниженным качеством.

Опытные хозяйки отмечают, что для удешевления продукта производители “упростили, удешевили, половину «свиснули»”. Плов может состоять из риса и моркови с минимальными вкраплениями мяса, а в печеночном торте порой больше лука, зелени и майонеза, чем самой печенки.

Нельзя игнорировать и вопросы, связанные со сроками годности, как показал печально известный случай с “приключениями куриной ножки”, которую покупатель якобы наблюдал на витрине более десяти дней подряд.

Упаковка и скорость: наценка за форму

Многие товары дорожают не из-за состава, а из-за упаковки или необходимости быстрой готовности. Фрукты и овощи, расфасованные в лотки, несут существенную надбавку за удобство транспортировки и хранения — это огромный «плюс» к цене.

Та же логика применима к кашам и крупам быстрого приготовления.

“Конечно, сварить пакетик за пять минут удобно и заманчиво, но а) обработанная крупа лишилась большей части своей пользы и б) за фасовку в пакетик заплатите тройную цену”.

Гораздо выгоднее приобрести цельную крупу в килограммовой пачке.

Аналогичная ситуация наблюдается с замороженными полуфабрикатами — котлетами, блинчиками, сырниками.

Люди, видя невысокую цену по сравнению с другими продуктами, бросают в корзину сразу несколько упаковок, забывая, что “себестоимость всех этих блинчиков и наггетсов — копейки”.

Сладости и напитки: плата за добавки и воздух

Значительную переплату несут любители готовых смесей и напитков. Приправы вроде «смесь трав» или «смесь перцев» обходятся в несколько раз дороже, чем покупка каждого компонента отдельно и их смешивание в “бесхозной баночке”.

Чипсы и попкорн — это, по сути, плата за пустое пространство:

“Буквально плата за воздух. И половина пачки чипсов, и половина стаканчика с попкорном пусты”.

Кофе в капсулах и вода с различными добавками — еще одни примеры, где удобство стоит неоправданно дорого. Добавленная в воду “с лимоном и малиной” жидкость часто содержит сахар, превращая ее “уже не в воду, а больше газировку без газа”.

Нишевые и премиальные категории

Не всегда оправдана покупка сыров в нарезке. За экономию времени на нарезку покупателю могут запросить “и до половины стоимости сыра”.

То же касается и какао с различными добавками — стандартная пачка какао значительно дешевле модных смесей “с ванилью, гвоздикой”.

Сезонность также играет роль в экономике.

“Несезонные овощи… свое, сезонное, экономически выгоднее в разы”.

И хотя органические фермерские продукты выглядят привлекательно, для организма разница во вкусе или усвоении часто минимальна, в то время как цена возрастает существенно. Покупателю стоит помнить:

“Организму вообще наплевать, бегала ли курица по птичьему двору или жила в тесноте птицефабрики. Ему будет одинаково вкусно”.

Таким образом, осознанное потребление и отказ от излишне обработанных или красиво упакованных товаров могут существенно снизить расходы, подтверждая старую истину — простота часто оказывается выгоднее.

