Весенняя обрезка малины - секрет, который увеличит урожай вдвое. Запишите, как правильно

Этот способ обрезки малины даст богатый урожай

Многие садоводы боятся браться за секатор, думая, что обрезка малины - это сложно. Это один из самых нетребовательных кустарников.

Главная задача - убрать все лишнее, чтобы солнце и воздух свободно проходили внутрь куста. Тогда ягоды будут крупнее, а болезни и вредители отступят без лишней химии.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала, что секрет успеха один: понять, какая малина растет у вас - летняя или ремонтантная. От этого зависит схема обрезки.

Летняя малина: убираем прошлогодние побеги

Летние сорта плодоносят на ветках, которые выросли в прошлом году. Весной нужно провести уборку и оставить только те побеги, которые действительно принесут урожай.

Что вырезаем без раздумий:

Старые ветки , которые уже плодоносили. К весне они становятся коричневыми, сухими и ломкими. Пользы от них ноль, а вот вредителям они служат отличным убежищем. Срезаем под корень.

Больные и поврежденные побеги . Если заметили вздутия (галлы), глубокие трещины, черный или сизый налет — смело удаляем.

Подмерзшие верхушки. Если кончик ветки засох, а почки на нем не проснулись, обрезаем до первой живой почки.

Сколько оставить: на один куст достаточно 10–12 самых крепких побегов. Все, что тоньше карандаша и выглядит слабым, вырезаем. Не жалейте - лишние ветки только отнимают силы у куста.

фото legion-media

Ремонтантная малина: два варианта обрезки

"Ремонтантная малина хороша тем, что плодоносит на побегах текущего года. Поэтому обрезка зависит от того, как вы ее выращиваете", - отметила Давыдова.

Если осенью вы срезали все под ноль, весной остается только дождаться молодой поросли и проредить ее. Оставьте 10–12 самых сильных побегов на куст, остальную мелочь уберите. К концу лета получите мощный урожай. Если осенью вы оставили побеги, весной сначала удалите отплодоносившие верхушки, затем проведите санитарную чистку: уберите все сухое, сломанное и больное. Оставьте 10–12 лучших веток.

Главное правило: не загущайте малинник. Чем больше побегов, тем мельче ягоды и выше риск грибковых заболеваний.

Простые правила для хорошего результата

Секатор должен быть острым. Рваные срезы - легкая дверь для инфекции.

Пеньки не оставляйте. Старые ветки срезайте вровень с землей - в торчащих остатках любят зимовать вредители.

После обрезки, когда земля прогреется до +5 °C, можно пролить малинник полезными препаратами. Они помогут очистить почву от патогенов и дадут кустам здоровый старт.

